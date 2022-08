﻿Sondersitzung: Stadtrat Hillgruber in Neumünster vereidigt

Es war die kürzeste Ratssitzung in der Amtszeit von Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger: Sie war nach 15 Minuten beendet. Und noch weitere Dinge waren ungewöhnlich an dieser Sondersitzung des Stadtparlaments von Neumünster.

Neumünster. Drei Punkte standen auf der Tagesordnung der Ratsversammlung am Montagabend: In einem Ausschuss war eine Umbesetzung zu regeln, das Citymanagement hatte seinen Jahresbericht vorgelegt, und ein Stadtrat wurde vereidigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Amtszeit von Carsten Hillgruber (SPD) als Stadtrat für Soziales, Schule, Kultur, Sport und Gesundheit endet am 31. August. Er wurde auch bereits wiedergewählt, aber das Gesetz verlangt die Vereidigung eines Stadtrats vor der Ratsversammlung. Das war für den Juni geplant, doch da musste Hillgruber krankheitsbedingt passen. Die nächste reguläre Tagung steht erst am 13. September an.

Also wurde eine Sondersitzung noch im August nötig. Ganz pragmatisch wich die Stadtpräsidentin bei der Ansetzung von dem üblichen Termin an einem Dienstag ab: Montags tagen die meisten Fraktionen ohnehin im Rathaus – und dann konnten sie auch kurz offiziell in den Ratssaal zur Sitzung kommen.

Es war die erste Tagung im Ratssaal seit Jahren – wegen Corona hatte das Parlament in der größeren Holsten- und Stadthalle oder in der Form einer Videokonferenz getagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Carsten Hillgruber leistete den Diensteid

Carsten Hillgruber leistete den Diensteid vor der Ratsversammlung: „Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.“

Hillgruber (SPD) war seit 2016 Erster Stadtrat und damit erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Oliver Dörflinger (CDU) war (einfacher) Stadtrat und schied vor Kurzem aus. Da seit einem Jahr mit Tobias Bergmann ein Sozialdemokrat im OB-Büro sitzt, erhob die CDU nun Anspruch auf den Posten des Ersten Stadtrats. Das ist vom 1. September an der neue Kämmerer Michael Knapp (CDU), und Hillgruber wechselt gleichzeitig eine Hierarchie- (und Gehalts-)Stufe herunter.