Tanz der Lipizzaner in Neumünster: Gewinnen Sie 5x2 Tickets für die Show!

Die Spanische Hofreitschule in Wien bewahrt und pflegt die klassische Reitkunst der Hohen Schule von der Renaissance bis heute. Mit ein bisschen Glück können Sie die präzisen Bewegungen der Lipizzaner im Einklang mit der Musik demnächst in Neumünster erleben. Wir verlosen 5x2 Tickets für eine Aufführung während des Trakehner Hengstmarktes.

Die Spanische Hofreitschule wird auch in Neumünster "Pas de Deux" zeigen. Wir verlosen Tickets für die Pferdeshow in den Holstenhallen.

Neumünster. Die Spanische Hofreitschule Wien ist eine Institution der Superlative: Seit über 450 Jahren wird dort die hohe Schule der Reitkunst bewahrt. Nun gibt es die einmalige Chance, im Rahmen des 60. Trakehner Hengstmarktes 26 weltberühmte weiße Lipizzaner in Neumünster zu erleben. Das beste: Wir verlosen für die 90-minütige Vorführung am Mittwoch, 30. November 2022, 5x2 Tickets.

Seit gut 100 Jahren gehen die weißen Hengste als „Kulturbotschafter“ mit ihren Bereitern auf internationale Tourneen. Nach einer pandemiebedingten Reisepause von mehreren Jahren startet in diesem Herbst die bisher größte Europatournee der Spanischen Hofreitschule Wien. Auftakt ist am 30. November in den Holstenhallen Neumünster. Im Anschluss folgen Aufführungen in Kopenhagen, Oslo, Paris und Basel. Acht Bereiterinnen und Bereiter, darunter zwei Oberbereiter sowie der Stallmeister und die vertrauten Pfleger begleiten die schneeweißen Stars.

Ausbildung an der Spanischen Hofreitschule Wien Die Lipizzaner-Hengste beginnen ihre Ausbildung an der Spanischen Hofreitschule Wien im Alter von vier Jahren. Mit neun bis zwölf Jahren können sie im Schauprogramm der Hofreitschule auftreten. Im Alter von zehn bis 15 Jahre sind die Lipizzaner als Schulhengst im Dienst. Jeder von ihnen hat eine besondere Begabung für eine der schwersten Lektionen der Hohen Schule, gleichzeitig dienen sie als „Professor“ für den Reiternachwuchs. Denn auch die Bereiter und seit 2008 auch Bereiterinnen durchlaufen eine mindestens acht- bis zehnjährige Lehrzeit vom Eleven über den Bereiteranwärter zum Bereiter und in einige Fällen zum Oberbereiter.

Spanische Hofreitschule Wien in Neumünster 2022: Termine und Tickets

Während des 60. Trakehner Hengstmarktes sind insgesamt drei 90-minütige Vorführungen mit Höhepunkten der klassischen Reitkunst geplant:

Am Mittwoch, 30. November 2022, um 20 Uhr,

Donnerstag, 1. Dezember 2022, um 20 Uhr sowie

am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 10 Uhr.

Gezeigt werden sollen die Darbietung „Am Langen Zügel“, die berühmten Schulsprünge Levade, Courbette und Kapriole sowie die „Große Schulquadrille“ mit acht Hengsten.

Karten für die Vorführungen der Spanischen Hofreitschule Wien in den Holstenhallen in Neumünster, Justus-von-Liebig-Straße 2 - 4, können im Online-Shop des Trakehner Verbands, telefonisch über die Ticket-Hotline unter 01806/991162 oder im KN-Ticketshop (Eventim) erworben werden. Karten kosten je nach Sitzplatz zwischen 26 und 92,50 Euro.

Lipizzaner in Neumünster erleben: Wir verlosen 5x2 Tickets für den 30.11.2022

Wer als eingeschworener Pferdefreund eine der drei Vorführungen der spanischen Hofreitschule in Neumünster kostenfrei erleben möchte, kann an unserem Gewinnspiel auf KN-online.de teilnehmen. Wir verlosen 5x2 Tickets für die Abendaufführung am Mittwoch. Was Sie dafür tun müssen? Nur eine Frage zur Spanischen Hofreitschule richtig beantworten und sich für die Teilnahme registrieren.

Zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel läuft vom 3. bis 10. November 2022. Nach Ablauf der Teilnahmefrist werden die Gewinner von uns schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Die Tickets werden nicht verschickt – sie müssen im Mediastore der Kieler Nachrichten (Fleethörn 1-7 in Kiel) abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg.