﻿Sparkasse Südholstein: Baugeschäft bricht ein

Onlinebanking und kontaktloses Bezahlen boomen

Der Boom des digitalen Bankings setzte sich 2022 auch bei der Sparkasse Südholstein fort. Mehr als 111 000 Kunden wickeln ihre Bankgeschäfte inzwischen online ab, rund 80 Prozent aller Inhaber von Privatgirokonten. Auch die Zahl der Transaktionen per Giro- und Kreditkarte stiegen (von 14 auf 18 Millionen in einem Jahr). Aktuell entwickelt sich das Zahlverhalten stark hin zur Nutzung von Smartphone oder -watch (Uhren), dem sogenannten Mobile Payment. Hier stellte die Sparkasse eine Verdoppelung der Transaktionen im Jahresvergleich fest (von 611 000 Vorgängen auf 1,3 Millionen in 2022).