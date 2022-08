﻿SPD will in Neumünster einheitliche Kita-Zeiten

In Neumünster sollen alle Kitas in den Ferien gleichzeitig schließen, fordert die SPD-Rathausfraktion. Bislang legt jede Einrichtung selber fest, wann sie Pause macht – und das ist nicht im Sinne der Familien, meint die SPD.

Neumünster. Auch in den vergangenen Sommerferien standen Eltern mit mehreren Kindern in Neumünster vor dem Problem, die Betreuung in den Kindertagesstätten mit den eigenen Urlaubsplänen zu koordinieren. Die SPD-Rathausfraktion dringt hier auf eine Verbesserung.

In Neumünster gibt es nicht mehr die so genannte „Geschwisterregelung“, wodurch Geschwister immer wieder in verschiedenen Kitas einen Platz zugewiesen bekommen und keinen Anspruch mehr haben, in dieselbe Einrichtung zu gehen.