﻿Special-Olympics-Medaillen für Neumünster: „Das war echt der Hammer!“

Neumünster. „Zuerst einmal ausschlafen und natürlich unsere Erfolge genießen, die vielen tollen Erlebnisse und Begegnungen in Berlin Revue passieren lassen und dann natürlich wieder mit dem Training starten.“ Das haben sich die drei Special-Olympics-Sportler Matthias Hoffmann, Christian Müller und Sönke Ascher vorgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag wurden sie nach ihrer Rückkehr von den Special Olympics in Berlin mit Jubelrufen auf dem roten Teppich in der Werkstatt des Lebenshilfewerks Neumünster empfangen. Am Mittag trugen sich die drei Sportler in das Goldene Buch der Stadt Neumünster ein. Dass sie vier Medaillen mitbringen würden, hatte zu Beginn der Special Olympics kaum jemand in Neumünster gedacht. Die drei Sportler im Porträt.

Matthias Hoffmann aus Neumünster gewinnt zwei Medaillen bei Special Olympics in Berlin

„Die Spiele waren einfach der Hammer“, sagt Leichtathlet Matthias Hoffmann ganz überwältigt. Er errang im 5000-Meter-Lauf und der 4 x 400-Meter-Staffel die Bronzemedaille sowie auf der 10 000-Meter-Strecke die Silbermedaille. Sein läuferisches Talent wurde beim Fußballtraining, das das Lebenshilfewerk Neumünster regelmäßig für seine Teilnehmer anbietet, entdeckt. Auf Initiative der Sportpädagogin Petra Brauer wechselte er 2007 in den Landesleichtathletik-Kader Nord. Seit dessen Auflösung vor fünf Jahren trainiert Matthias Hoffmann einmal wöchentlich bei einem Kieler Laufclub. „Weil das nicht reicht, gehe ich vier- bis fünfmal pro Woche im Stadtwald laufen“, erklärt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er sei zwar ehrgeizig, aber in Berlin habe er das olympische Motto „Dabei sein ist alles“ hautnah erlebt. „Die Teilnehmer haben sich angefeuert, die Besucher haben uns zugejubelt und nach dem Lauf haben wir Sportler uns abgeklatscht. Das war ein tolles Gefühl.“

Christian Müller (39) gewinnt bei Special Olympics Gold

Bis vor zwei Jahren hat Christian Müller kaum Sport getrieben. Erst durch eine Paddeltour rund um Fehmarn, die das Lebenshilfewerk Neumünster während der Corona-Zeit für seine Teilnehmer anbot, kam der 39-Jährige auf den Geschmack. „Das Paddeln im Kajak hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich sofort gemeldet habe, als Sönke Ascher fragte, wer Lust auf ein intensives Kajak-Training hat“, erzählt Müller.

Gemeinsam haben die beiden dann zweimal die Woche trainiert – mit Trockenübungen in einem vor Ort aufgestellten Boot oder am Einfelder See. Das Training hat gefruchtet: In Berlin gewannen die beiden Kajakfahrer Christian Müller und Sönke Ascher im 500 Metern Sprint die Goldmedaille als Unified-Doppel.

Sönke Ascher (49) denkt schon an die nächsten Special Olympics

Als Teamleiter beim Lebenshilfewerk weiß Sönke Ascher genau, wie wichtig Sport zur Förderung sozialer Kompetenzen ist. „Man kann ganz neue Seiten an sich entdecken. Man muss Rücksicht aufeinander nehmen und lernt, mit Erfolgen und Niederlagen umzugehen“, so seine Erfahrung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wir-Gefühl sei bei den Special Olympics in Berlin besonders deutlich geworden. „In unserem Hotel am Alexanderplatz waren Sportler aus aller Welt untergebracht“, erzählt er. Man verstehe zwar die meisten Sprachen nicht, aber überall winke man sich zu und wünsche sich viel Glück. „Die Stadt war voller fröhlicher Sportler und begeisterter Besucher. Das war eine ganz tolle Atmosphäre“, fasst er seine Erlebnisse zusammen.

Alle drei Neumünsteraner wollen weiterhin trainieren. Denn in vier Jahren finden die nächsten Special Olympics in Perth statt. „Es wäre schon toll, wenn wir in Australien wieder dabei sein könnten.“

Rund 6500 Menschen aus 176 Nationen traten vom 17. bis 25. Juni in Berlin bei den Special Olympics an, den Weltspielen der geistig und mehrfach behinderten Menschen, in 26 Sportarten gegeneinander an. Zum 500 Sportler zählenden deutschen Kader gehörten auch Matthias Hoffmann, Christian Müller und Sönke Ascher vom Lebenshilfewerk Neumünster.

Lesen Sie auch

Mit ihrer überragenden Leistung von vier Medaillen in fünf Wettkämpfen unterstützen die drei Sportler das Ziel von Karin Halsch, der Präsidentin von Special Olympics Deutschland, dass die Spiele dazu führen, zukünftig mehr geistig behinderte Menschen für den Sport zu begeistern. Derzeit betreiben acht Prozent der geistig und mehrfach behinderten Menschen regelmäßig Sport. In der Gesamtbevölkerung sind es 32 Prozent.

KN