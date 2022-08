Um das Spielen im Freien zu fördern und um für mehr Sicherheit auf Spielplätzen zu sorgen, hat die VR Bank zwischen den Meeren in Neumünster gemeinsam mit anderen Banken die Aktion „Spielen? Aber sicher!“ ins Leben gerufen. Jetzt wurden Spenden überreicht – und ebenso 25.000 Euro für Vereine und Verbände.

Neumünster. „Spielen? Aber sicher!“ heißt die Aktion von mehreren Volks- und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein. In einer vierwöchigen Bewerbungsphase konnten sich Träger und Betreiber von Spielplätzen um einen Zuschuss für eine Sanierung bewerben. Mehr als 220 Bewerber haben sich an dieser Aktion landesweit beteiligt. Allein bei der VR-Bank zwischen den Meeren in Neumünster waren 31 kreative Bewerbungen eingegangen.

Schließlich haben davon 15 Einrichtungen im Geschäftsgebiet das Rennen gemacht. Aufgrund der Größe der neuen Bank (nach der Fusion mit der VR Bank Ostholstein Nord-Plön) wurden die Spenden in den Kindereinrichtungen in Lensahn und in Bokhorst übergeben. Jede Einrichtung bekommt 3000 Euro (insgesamt also 45.000 Euro), um ihre Schaukeln, Wippen und Rutschen instand zu setzen.