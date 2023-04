﻿Kanalbruch legt Industriegebiet in Wasbek lahm

Wasbek. In der Industriestraße in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Fahrbahn abgesackt. Die Beschädigung an der Fahrbahn wurde laut Polizei am Mittwochmorgen um 8.49 Uhr gemeldet. Verletzt wurde niemand. Die Straße wurde umgehend voll gesperrt.

Bürgermeister Karl-Heinz Rohloff wurde sofort informiert und eilte an die Industriestraße, die die einzige Erschließungsstraße für das Wasbeker Industriegebiet an der Autobahn 7 bei Neumünster-Mitte ist. „Das ist richtig schlimm, denn die Firmen können jetzt nicht angefahren werden“, sagte Rohloff.

Allein auf dem Parkplatz des Lidl-Zentrallagers sollen 70 Lkw gefangen sein. Von dort werden die Lidl-Supermärkte im Norden mit Waren versorgt. Auch neue Lieferungen erreichen das Lager derzeit nicht; viele Lkw stehen rund um Wasbek und in Neumünster und warten auf das Ende der Sperrung. Die Firma Lidl war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Industriestraße soll im Laufe des Nachmittags wieder freigegeben werden, wie Kai Henke, Bauleiter der Tiefbaufirma Krebs&Suhr, vor Ort mitteilte. „Wir bauen gerade mit Hilfe der Firma Thun aus Oldenhütten eine kleine Umgehungsstraße und dürfen dafür ein privates Brachgrundstück nutzen. Wenn die fertig ist, wird man zumindest wechselseitig vorbeifahren können“, so Henke.

Auf der Industriestraße ist die kreisrunde Absackung gut zu erkennen. Darunter ist der Abwasserkanal in knapp fünf Metern Tiefe eingebrochen. Bürgermeister Rohloff hat eine Vermutung zur Ursache: „Eine Baufirma hat heute Morgen mit einer Horizontalbohrung begonnen, um im Untergrund ein Lehrrohr zu verlegen. Darin sollen Stromleitungen die beiden Solarparks in Wasbek und in Ehndorf verbinden. Dabei dürfte der Kanal beschädigt worden sein, aber sicher wissen wir das noch nicht.“

Hauptverdächtig: Bei dieser Bohrung soll der Kanal unter der Industriestraße beschädigt worden sein. © Quelle: Thorsten Geil

Die abgesackte Stelle ist knapp 100 Meter von der Stelle entfernt, wo die Bohrsonde in den Untergrund verschwindet. Die Arbeiter der Firma hatten den Schaden auf der Fahrbahn am Morgen selber festgestellt und sofort gemeldet. Mitarbeiter der Gemeinde Wasbek sperrten die Straße. Wenn nur ein schwerer Lkw darüber gefahren wäre, hätte der gesamte Untergrund nachgeben können.

Die Autos vom Lebensmittelhandel Fölster kamen gerade noch rechtzeitig weg

Auch die Firma Fölster Lebensmittel-Großhandel sitzt im Wasbeker Industriegebiet – hinter der Sperrung. „Wir hatten noch Glück, denn unsere Fahrzeuge waren alle schon unterwegs“, sagte Geschäftsführer Frederic Fölster. Er informierte sich an der Baustelle und ging einigermaßen beruhigt wieder ins Büro. „Wenn das im Laufe des Nachmittags fertig wird, kommen wir damit klar. Unsere Autos kommen dann hoffentlich wieder auf den Hof“, sagte er und lobte, wie schnell und pragmatisch die Tiefbauer eine Lösung gefunden hätten.

Der Verkehr auf der Bundesstraße 430 ist nicht beeinträchtigt, aber die Abfahrt nach Wasbek ist dort gesperrt. Fahrzeuge werden über die zweite Zufahrt der Ehndorfer Straße umgeleitet. Der Wasbeker Pendlerparkplatz ist voller Fahrzeuge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmen, die dann bis zu einem Kilometer zu Fuß zur Arbeit gehen.

Sobald der Bypass an der Unglücksstelle gelegt ist, wird Krebs&Suhr mit der eigentlichen Reparatur des Kanals beginnen. Bauleiter Henke: „Das wird aber knapp zwei Wochen dauern. Es ist eine anspruchsvolle Reparatur, weil das Grundwasser weg muss.“