Startschuss am 7. Mai

Die Tendenz ist positiv: Wenige Tage vor dem Start des Wettbewerbs Stadtradeln in Neumünster haben sich schon mehr als 660 Menschen registriert. Das sind 160 mehr als vor einem Jahr zu dem Zeitpunkt. Von Sonntag, 7. Mai, an soll in und um Neumünster wieder kräftig in die Pedale getreten werden.

