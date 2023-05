﻿Stadtradeln Neumünster: Rekord ist in greifbarer Nähe

Neumünster. Stadtplaner Michael Köwer ist sehr optimistisch. „Mehr als 1200 registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bis Dienstag schon rund 150 000 Kilometer beim Stadtradeln in Neumünster zurückgelegt. Der bisherige Rekord von 179 000 Kilometern wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gebrochen, und das Wunschziel von 200 000 Kilometern kommt in greifbare Nähe“, sagt der Organisator des Stadtradeln-Wettbewerbs in Neumünster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonnabend, 27. Mai, enden die drei Wochen, bei denen so viele Menschen aus Neumünster wie möglich so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad fahren und auf der Internetseite www.stadtradeln.de/neumuenster eintragen sollen.

Mehr als 1200 Teilnehmer beim Stadtradeln Neumünster

Bereits beim Radaktionstag zum Start am 7. Mai wurde deutlich, dass das Interesse nochmals deutlich gestiegen ist. „Das zeigt sich auch an den Teilnehmerzahlen mit über 1200 sowie an dem jetzt erreichten Kilometerstand“, so Köwer. Noch bleibe Zeit, weitere Touren zu unternehmen und die Strecken bis spätestens 2. Juni in den Radelkalender einzutragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine ganze Menge Kilometer dürften am Freitagabend noch auf die Tachometer kommen, wenn um 21 Uhr auf dem Gänsemarkt die fünfte „Bike Night“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ansteht. „Das ist eine bunte Veranstaltung für alle – ob Tandem, Liegerad, Cruiser, Lasten-, Falt-, Hollandrad, E-Bike oder was auch immer – gerne mit vielen Lichtern geschmückt“, sagt der ADFC-Vorsitzende Kurt Feldmann-Jäger.

Bike Night Neumünster geht bis 23 Uhr

Die Strecke führt über 17 Kilometer und soll nach ADFC-Planung mit einem sehr gemächlichen Durchschnittstempo zwischen 12 und 15 gefahren werden. Ein Teil der Bike Night führt über den Ring, der dann für die Radler extra von der Polizei gesperrt wird. Am Kantplatz soll es eine etwa 15-minütige Pause geben. Das Ende ist gegen 23 Uhr auf dem Großflecken geplant.

Die letzte offizielle Tour innerhalb der Stadtradel-Wochen startet am Sonnabend, 27. Mai, um 10 Uhr am Gemeinschaftshaus an der Domagkstraße 64. Über 85 Kilometer geht es zum Schusterfest nach Preetz und zurück.

KN