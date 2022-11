﻿Stadtteilbücherei Neumünster-Einfeld ist digitalisiert

Weihnachtszeit in SH Weihnachtszeit in SH

Es ist Adventszeit! Wer sich auf besinnliche Festtage mit Glühwein, Deko und Co. einstellen will, kann die Weihnachtsmärkte 2022 in Schleswig-Holstein besuchen. Wann und wo starten schöne Weihnachtsmärkte in SH, wie sind die Öffnungszeiten und welche Spezialitäten werden geboten? Hier eine Liste.