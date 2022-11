﻿Stadtwerke Neumünster planen Millionendeal mit Netzbeteiligungen

Die Stadtwerke Neumünster haben ein großes Geschäft vorbereitet: Sie wollen Geschäftsanteile an ihrer Netz Beteiligungs-GmbH an die Hansewerk AG verkaufen und damit stille Reserven heben. Die Ratsversammlung von Neumünster muss diesem Millionendeal noch zustimmen. Das soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren.

Die Stadtwerke Neumünster haben ihre Zentrale in der Innenstadt an der Bismarckstraße. Dort steht auch das große Heizkraftwerk, das Wärme und Strom erzeugt.

Neumünster. Die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben ein großes Geschäft vorbereitet, um ihre Ertragslage zu verbessern und Geld für die anstehenden Investitionen im Kraftwerk in die Kassen zu bekommen. Geplant ist, ihre Beteiligung von 49,9 Prozent an der „Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH“ (NNB) an die Hansewerk AG zu verkaufen. Die hält bereits die anderen 50,1 Prozent.

Diese NNB wurde 2010 gegründet, als die SWN die Neumünsteraner Strom- und Gasnetze auf die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) übertrug. Im Gegenzug stieg der Eon-Konzern (mit der Eon Hanse AG, heute Hansewerk) aus den SWN aus, und die SWN gehören seitdem wieder zu 100 Prozent der Stadt Neumünster. Die NNB wiederum hält seitdem 7,2 Prozent an der SH Netz AG. Das ist auch der einzige Zweck dieser Gesellschaft innerhalb des komplex verschachtelten SWN-Konzerns.

Vertrag zum Verkauf der Anteile ist bereits ausgehandelt

Der Vertrag zum Verkauf der Anteile ist nach Informationen unserer Redaktion bereits ausgehandelt und liegt den Mitgliedern der Ratsversammlung von Neumünster vor; sie muss dem Deal zustimmen, was für die nicht öffentliche Sitzung am 13. Dezember 2022 vorgesehen ist. Ausgehandelt wurde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag, der in die Kassen der SWN fließen soll.

„Die Mittel sollen zur Schuldentilgung und für anstehende Investitionen der SWN in die Energie- und Wärmewende“ verwendet werden, heißt es in dem Antrag an die Ratsversammlung, der unserer Redaktion vorliegt. Zwei Millionen Euro sollen für das Jahr 2022 aber auch als Dividende an die Stadt ausgeschüttet werden.

Die Tilgung von Schulden soll zu einer Verbesserung der Finanzkennzahlen führen, „was sich positiv auf die Bewertung der Banken auswirken wird und zu einer Verbesserung der Finanzierungsfähigkeit und Zinskosten des SWN-Konzern“ führen werde, heißt es in dem Antrag weiter.

SWN: „Es ist im nächsten Jahr von erhöhten Zahlungsausfällen bei Energiekunden auszugehen“

Durch die Energiekrise und „den absehbaren Wirtschaftseinbruch wird das wirtschaftliche Umfeld für Stadtwerke zunehmend schwieriger. Es ist im nächsten Jahr von erhöhten Zahlungsausfällen bei Energiekunden und steigenden Insolvenzen auszugehen“, schreiben die Stadtwerke.

Gleichzeitig sollen die SWN aber einen wesentlichen Beitrag fürs Klima leisten: Die Ratsversammlung hat beschlossen, dass Neumünster bis 2035 klimaneutral sein soll – und das geht nach Einschätzung von Fachleuten nur, wenn die Fernwärme im Kraftwerk Neumünster bereits klimaneutral erzeugt wird. Dafür müssen die SWN sehr viel Geld in Erneuerbare Energien investieren – „im hohen zweistelligen Millionenbereich“, wie es in den Unterlagen heißt.

Netz-Beteiligungs-GmbH: In der Ratsversammlung Neumünster zeichnet sich Zustimmung ab

In der Ratsversammlung von Neumünster soll es nach mehreren internen Gesprächen (mit und ohne Beteiligung der SWN) nach einer Mehrheit für den Millionendeal aussehen. „Diese Beteiligung ist totes Kapital. Die SWN geben quasi nur eine Kapitalanlage aus der Hand, denn Hansewerk hat ohnehin die Mehrheit in der Gesellschaft“, sagt eine Person, die an den Gesprächen beteiligt ist.

Auch nach dem Verkauf würde sich nichts daran ändern, dass die SWN für die Unterhaltung der Strom- und Gasnetze in Neumünster und Umgebung zuständig sind: 2021 hat die Stadt den Konzessionsvertrag mit SH Netz und den SWN bis zum Jahr 2034 verlängert. Die SWN bleiben auch der Strom- und Gaslieferant in Neumünster und Umgebung.