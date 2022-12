﻿Stadtwerke Neumünster: Zahl der säumigen Stromkunden steigt (noch) nicht

Ein Drehstromzähler in einem Haushalt.

Neumünster. Nach sieben bis zehn Tagen kommt die erste Mahnung: Wer bei den Stadtwerken Neumünster (SWN) seine Strom-, Gas- oder Fernwärmerechnung nicht bezahlt hat, bekommt dann eine Zahlungsfrist von zehn Tagen. Dann ist das Verfahren in Gang gesetzt, aber der Kunde hat noch immer viel Zeit und Gelegenheit, eine Stromsperre abzuwenden.

Angesichts der explodierenden Kosten und steigenden Abschläge ist es fast erstaunlich: Die SWN haben derzeit noch keine größeren Zahlungsausfälle als in den Jahren zuvor. „Die Vermutung liegt aber nahe, dass sich die Situation noch ändern kann. Entsprechend bereiten wir uns darauf vor und ermutigen unsere Kundinnen und Kunden, ihre Abschlagszahlungen anzupassen“, sagte SWN-Sprecherin Saskia Ullrich auf Anfrage.

Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es in Neumünster keine Stromsperren

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten die SWN mehrere Monate auf Sperren verzichtet. Dadurch waren zwar erhebliche Außenstände aufgelaufen, aber nach dem Ende der Schonzeit gab es keinen deutlichen Anstieg der Sperren.

Frühestens vier Wochen nach der zweiten Mahnung kommt von den SWN schriftlich die Ankündigung, dass der Strom abgeschaltet wird. Da auch Gasthermen in der Regel nicht ohne Strom arbeiten, wird es dann nicht nur dunkel, sondern auch kalt in der Wohnung. Solche „Blauen Briefe“ haben die SWN in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils 1500 bis 1700 Mal verschickt.

Im Durchschnitt dauern Stromsperren in Neumünster drei Tage

Tatsächlich abgeklemmt wurde der Stromzähler dann in 520 bis 594 Fällen pro Jahr. Das passiert nach Auskunft der SWN auch nur, wenn der Kunde überhaupt nicht auf die Briefe des Versorgers reagiert. „Leider melden sich viele Kunden erst mit der letzten Aufforderung bei uns“, so die SWN. Im Durchschnitt dauert es drei Tage, bis der Kunde Geld aufgetrieben hat und der Strom wieder angeschaltet wird. Das kostet allerdings auch noch einmal gut 180 Euro.

Die durchschnittlichen Zahlungsrückstände vor einer Sperrung sind in Neumünster von 2018 bis 2021 übrigens gesunken – von 1055 auf 746 Euro. Um den säumigen Schuldnern den vielleicht peinlichen Gang ins Kundenzentrum zu ersparen, steht bei den SWN am Kuhberg 35 seit 2021 ein Kassenautomat für Einzahlungen, der rund um die Uhr nutzbar ist.

Stadtwerke Neumünster: Es gibt immer eine Lösung

Nach Zahlungseingang wird eine Sperrung sofort gestoppt oder rückgängig gemacht. Und auch wenn das Mahnverfahren schon läuft, können die Kundinnen und Kunden sich immer noch an das Forderungsmanagement der SWN (fom@swn.net und Tel. 04321/202 1381) wenden.

Außerdem gilt eine Grundregel beim kommunalen Unternehmen SWN: „Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unserer Kundinnen und Kunden bewusst. Eine Sperrung sehen wir als letztes Mittel, das wir zu vermeiden versuchen“, so Saskia Ullrich. Die Sperrung lasse sich fast immer vermeiden, wenn die Kunden sich schnell mit den SWN in Verbindung setzten – es gebe immer eine Lösung.