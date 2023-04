﻿Polizei Neumünster ist zurück in der Innenstadt

Vier Jahre dauerte die Sanierung des Gebäudes an der Parkstraße, nun ist die Polizei Neumünster wieder in ihre Station Mitte zurückgekehrt – in Sichtweite des Brennpunkts Rencks Park und Klosterinsel. Zur Wiedereröffnung kam ein besonderer Nachbar zu Besuch und brachte einen Schutzengel mit.

Neumünster. Es war baulich eine relativ einfache Sache, aber die Sanierung der Polizeistation Mitte in Neumünster zog sich trotzdem fast vier Jahre hin. Das Zusammenspiel zwischen dem privaten Vermieter und mehreren Landesbehörden war offenbar nicht so einfach. Aber jetzt ist die Polizei zurück in der Parkstraße 20.

„Wir hätten es uns auch schneller gewünscht, aber nun sind wir froh, wieder hier zu sein“, sagte Dirk Czarnetzki, Leiter der Polizeidirektion Neumünster. Der Ort sei ideal – allein schon wegen der unmittelbaren Nähe zu den Brennpunkten Rencks Park/Klosterinsel, Vicelinviertel und der Gegend um die Anscharkirche herum.

Schimmelpilz vertrieb die Polizei schon zweimal in Neumünster

2011 hatte die Polizei in Neumünster zum ersten Mal ein 1. Revier an der Parkstraße aufgegeben. Erst sieben Jahre später bekam die Innenstadt im Januar 2018 wieder eine Polizeipräsenz in der neuen Station Mitte – schräg gegenüber der alten Adresse. Doch das ging nicht lange gut: Im Sommer 2019 zogen die Beamtinnen und Beamten fluchtartig aus.

Zwei Schimmelpilzsorten waren in der Raumluft festgestellt worden. Besonders in einem Büro hatten die Kollegen über Hustenreiz, Lungenbeschwerden, geschwollene Schleimhäute und Zustände bis hin zu völliger Erschöpfung geklagt; einige waren monatelang ausgefallen. Schimmel war auch 2011 der Grund für den Auszug aus dem 1. Revier gewesen.

In der Polizeistation Mitte von Neumünster sind alle Messwerte in Ordnung

Nach vier Jahren als Untermieter bei den Kollegen im Revier am Hansaring ging es nun zurück an die Parkstraße. „Jetzt kann ich die 14 Kolleginnen und Kollegen hier beruhigt arbeiten lassen, alle Messwerte sind in Ordnung, das Haus ist trocken“, sagte Czarnetzki.

Auch der Zeitpunkt ist für den Polizeichef genau richtig, denn mit der warmen Jahreszeit sind auch die Straftäter erfahrungsgemäß länger draußen und aktiv. Die Stadt hat auf der Klosterinsel auch gerade eine Videoüberwachung installiert. Czarnetzki: „Im Moment ist es sehr ruhig in der Innenstadt, aber das könnte sich bald ändern.“

Von Propst Stefan Block bekam die Polizeistation Mitte in Neumünster einen bronzenen Schutzengel geschenkt. © Quelle: Thorsten Geil

Als Nachbar von der Anscharkirche schaute Propst Stefan Block zur Wiedereröffnung an der Parkstraße vorbei und überreichte Stationsleiterin Nicole Böckers einen bronzenen Schutzengel. „Es ist schön, dass die Polizei wieder hier ist. Allein Ihre Präsenz wird spürbar sein“, sagte der Propst.

Oberbürgermeister Bergmann hat in Kiel Druck gemacht

Das sieht auch Oberbürgermeister Tobias Bergmann so. Er war angesichts der langen Wartezeit schon ungeduldig geworden und hatte sich in den Ministerien beschwert. „Wir als Stadt wollten das Gebäude schon kaufen, damit es schneller geht, aber das hat nicht funktioniert“, sagte Bergmann.

Die Station Mitte ist wochentags im Zweischichtbetrieb von 7 bis 20 Uhr besetzt, am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr – und zusätzlich bei besonderen Lagen. Stationsleiterin Nicole Böckers: „Wir werden viel auf Fußstreife in der Innenstadt unterwegs sein.“ Zur Ausstattung gehören zwei Streifenwagen und auch zwei Dienstfahrräder.