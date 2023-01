﻿Sternwarte Neumünster: Vortrag und Führung über Astronomie

Neumünster. Am Dienstag, 10. Januar, findet um 18 Uhr ein besonderer Vortrag an der Sternwarte Neumünster statt – in Kooperation mit der Universitätsgesellschaft Schleswig-Holstein. Prof. Dr. Wolfgang Duschl vom Institut für Theoretische Physik und Astrophysik der Kieler Universität führt gemeinsam mit Marco Ludwig, Leiter der Sternwarte Neumünster, in die Welt der Astronomie ein.

An diesem Abend können Interessierte die größte Sternwarte Schleswig-Holsteins kennenlernen. Bei passendem Wetter können sie anschließend auch einen Blick durch das große Spiegelteleskop werfen und dabei gleich das Geschehen am Himmel beobachten.

Neumünster hat die größte Sternwarte Schleswig-Holsteins

Die Sternwarte ist eine Institution der Volkshochschule Neumünster (VHS) und feierte im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstag. Auf der Festveranstaltung hielt ebenfalls Prof. Wolfgang Duschl den Festvortrag.

Die Sternwarte ist im Haus der DRK-Fachklinik am Hahnknüll 58 in einem ehemaligen Flak-Geschützturm angesiedelt. Der Eintritt zu diesem VHS-Vortrag beträgt fünf Euro (Schüler drei Euro). Für Mitglieder der Universitätsgesellschaft ist der Eintritt kostenfrei. Um Anmeldung unter Tel. 04321/707 690 oder per Mail an info@vhs-neumuenster.de wird gebeten.