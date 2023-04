Der Kleinflecken von Neumünster wird wieder bunt und verwandelt sich in ein farbenfrohes Meer aus Stoffen aller Art. Die beliebte Veranstaltung „Stoffköste“ mit mehr als 90 Ausstellern lädt am Sonntag, 7. Mai, alle Freunde des Nähens, alle Hobby-Designerinnen und Profischneider zum Stöbern ein.

Am 7. Mai ist wieder Stoffköste auf dem Kleinflecken in Neumünster.

Darum ist die Stoffköste in Neumünster so beliebt

Neumünster. Die Stoffköste in Neumünster ist eine traditionelle Veranstaltung rund um Stoffe und das Nähen, und die nächste Ausgabe findet am Sonntag, 7. Mai, statt. Gleichzeitig ist verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und in den umliegenden Fachmarktzentren.

Zur Stoffköste wird der Kleinflecken im Herzen der Innenstadt von Neumünster immer bunt und verwandelt sich in ein farbenfrohes Meer aus Stoffen aller Art. Gut 90 Ausstellerinnen und Aussteller laden von 11 bis 17 Uhr zum Stöbern ein. Vor der Corona-Krise wurden dort sogar bis zu 150 Stände aufgebaut.

Stoffköste Neumünster bietet Stoffe und Zubehör aller Art

Neben einem großen Angebot an verschiedenen Stoffen in Form von Ballen, am Stück oder als Zuschnitt bieten die Aussteller auch Zubehör jeglicher Art. So wird es auch wieder unendlich viele Schnittmuster, Knöpfe, Reißverschlüsse, Garne und vieles mehr zu kaufen geben.

Aber die Stoffköste ist noch mehr: In einer entspannten Atmosphäre bieten die Händlerinnen und Händler auch immer eine Beratung an – individuell und ausführlich. Immer wieder sieht man Kundinnen, seltener auch Kunden, ins Fachgespräch vertieft; manche bringen ein Problemstück mit und finden in Neumünster immer einen guten Rat.

Auch Anfänger unter den Designern finden hier die optimalen Möglichkeiten, das Handwerk mit qualitativ hochwertigen Produkten und den richtigen Tipps zu lernen. Auch das macht die Köste, einen der größten Stoffmärkte im Norden, so beliebt. Für das leibliche Wohl sorgen in diesem Jahr wieder regionale Gastronomen mit deftiger Bratwurst, hausgemachten Waffeln und dänischem Softeis.