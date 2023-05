﻿Stoffköste in Neumünster: Deshalb nehmen Gäste eine lange Anreise in Kauf

Kostenfrei bis 17:39 Uhr lesen

Verkaufsoffener Sonntag

Gut besucht, aber nicht zu voll war die Stoffköste am Sonntag in Neumünster, die mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher auf den Kleinflecken gezogen hatte. Viele der Gäste nutzten im Anschluss auch den verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt.

