﻿Stolpe: Theresia Künstler für 30 Jahre Engagement im Gemeinderat geehrt

30 Jahre lang stritt Theresia Künstler im Gemeinderat von Stolpe für erneuerbare Energien sowie Natur- und Artenschutz. Jetzt trat die Grünen-Vertreterin wegen der Folgen ihrer schweren Corona-Erkrankung zurück. Für ihr Engagement gab es im Ortsparlament viel Lob – und „Standing Ovations“.

Stolpe. Für Theresia Künstler gab es in der Gemeindevertretersitzung stehende Ovationen – und jede Menge Lob von allen Seiten. 30 Jahre lang engagierte sich die Vertreterin der Grünen im Ortsparlament, jetzt reichte sie aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt ein. Bürgermeister Holger Bajorat (CDU) sprach von bleibenden Marken, die Theresia Künstler in der Gemeinde hinterlassen hat. Besonders erinnerte er an ihre Rolle bei der Umsetzung der Kammmolche im Zuge der geplanten Wohnbebauung im ehemaligen Kräuterpark.

"Über Wochen wurden jeden Morgen die Molche eingesammelt und in neue Teiche gesetzt, das war eine legendäre Aktion", sagte Bajorat. Theresia Künstler startete ihre Ortspolitikerkarriere bereits im Jahr 1992 – als Nachrückerin und damals einzige Grünen-Vertreterin. "Meine Vorgängerin hatte hingeschmissen, ich war damals die Einzige bei uns, die den Posten übernehmen wollte", erinnerte sich die gebürtige Kasselerin.