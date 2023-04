﻿Tag der Logistik in Neumünster: Wasserstoff ist der große Star

Traditionelles Treffen der Branche

Sieht so die Zukunft aus? Andreas Hewel von der Firma Hylane in Neumünster gewährt einen Blick unter die Motorhaube eines Wasserstoff-Lasters.

Das Interesse am Tag der Logistik war groß: Aus dem ganzen Land kamen Spediteure und Logistik-Fachleute zu ihrem traditionellen Branchentreffen nach Neumünster, um sich auszutauschen. Die Wasserstoff-Technologie war das heißeste Thema: Die ersten Lkw sind schon da, und eine Tankstelle soll in Neumünster in wenigen Wochen eröffnet werden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket