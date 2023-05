﻿„Tag der Pflege“ in Neumünster: Am 13. Mai sollen viele Infos fließen

Kostenfrei bis 18:54 Uhr lesen

Rat und Tat auf dem Großflecken

Eine Menge Information am 13. Mai auf dem Großflecken: Der „Tag der Pflege“ in Neumünster wird von vielen Einrichtungen unterstützt.

Zum zehnten Mal seit 2003 wird in Neumünster der „Tag der Pflege“ auf die Beine gestellt. Alle Einrichtungen, die in der Stadt in Pflege, Assistenz, Beratung und Betreuung am Start sind, wollen am Sonnabend, 13. Mai, mit Ständen auf den Großflecken kommen, um über ihre Arbeit zu informieren.