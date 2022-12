﻿Targobank in Neumünster: Im Januar kommt ein neuer Chef

Die Filiale der Targobank in Neumünster hat ab Januar einen neuen Chef. Olaf Windmüller wechselt als Filialleiter aus Kiel in die Schwalestadt.

Im Haus Großflecken 35 an der Ecke zur Holstenstraße ist der Sitz der Targobank in Neumünster.

Neumünster. Im gesamten Bundesgebiet kommt die Targobank nach eigenen Angaben auf 337 Geschäftsstellen. In der Innenstadt von Neumünster ist das Kreditinstitut mit Sitz in Düsseldorf bereits seit 1966 vertreten. Die Filiale bekommt mit Olaf Windmüller ab Januar 2023 einen neuen Chef. Er wechselt von Kiel nach Neumünster.

Das Unternehmen, das seit Dezember 2008 zur französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehört, will nach eigenem Bekunden auf lokale Präsenz und Kundennähe setzen. Das werde auch dadurch betont, dass die Targobank mittlerweile mehr als 90 der lokalen Filialen modernisiert oder an attraktive Standorte in den Städten verlegt habe. In ganz Deutschland beschäftigt das Kreditinstitut mehr als 7000 Mitarbeitende.

Targobank am Großflecken: Zehn Mitarbeiter betreuen 8400 Kunden in Neumünster

Das Team der Targobank betreut in Neumünster demnach mit zehn Arbeitskräften aktuell rund 8400 Menschen. „Wir erleben häufig, dass sich Kundinnen und Kunden zwar im Internet über Konditionen informieren und den Zahlungsverkehr online erledigen“, berichtet Olaf Windmüller. Zugleich sei ihnen persönliche Beratung nach wie vor wichtig – vor allem, wenn es um komplexere Themen wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Finanzierungen gehe.

Olaf Windmüller wird Leiter der Filiale der Targobank Neumünster am Großflecken. © Quelle: TARGOBANK

Der 53-Jährige will Bankgeschäfte „so einfach und verständlich wie möglich machen“. In der individuellen Beratung gelte es, Lösungen für die jeweiligen Lebenssituationen mit der Kundschaft zu entwickeln, so Windmüller, der seit dem Jahr 2000 im Unternehmen ist.

Der gebürtige Warsteiner machte 1987 eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und war acht Jahre im Vertrieb der Autobranche tätig. In seiner Freizeit sei er als Hobbyfotograf unterwegs.