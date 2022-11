﻿Textilkunst in Neumünster macht Bach-Musik sichtbar

Lesung in der Bücherei:

Annemarie Stoltenberg verrät in Bordesholm „literarische Favoriten“

Die Autorin Annemarie Stoltenberg gastiert in der nächsten Woche in Bordesholm und präsentiert bei ihrer Lesung „ihre literarischen Favoriten“. Etwas unglücklich: Am selben Abend berät der Kulturausschuss der Gemeinde über eine Erweiterung der Bücherei.