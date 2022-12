﻿Theater für Schulklassen: Neumünster bietet im Frühjahr 2023 abwechslungsreiches Programm

In dem Theaterstück „Wutschweiger“ geht es um Armut bei Kindern und in Familien

Neumünster. Das Kulturbüro Neumünster bietet im Frühjahr 2023 ein Theaterprogramm für Klassen von weiterführende Schulen an. Die Schülerinnen und Schüler können Theaterstücke sehen und Workshops besuchen, um das Gesehene einzuordnen. Die Workshops werden von Theaterpädagoginnen geleitet. Aufgrund einer Förderung der Stadtwerke Neumünster sind die Seminare kostenlos – nur die Karten für das Stück müssen gekauft werden.

Den Anfang macht das Theaterstück "The who and the what", in dem es um kulturelle Identität geht. Ein irakischer Vater sucht einen Mann für seine Tochter, sie schreibt ein glaubenskritisches Buch. Für den Vater eine Tragödie. Das Stück wird am 12. Januar 2023 um 20 Uhr in der Stadthalle Neumünster für Oberstufen-Klassen aufgeführt. Die Workshops laufen am 16. und 17. Januar . Der Eintritt kostet 5 Euro für die Schüler – zwei Lehrer sind frei bei einer Gruppe ab 15 Personen.

Theater für Schulklassen in Neumünster: Der Klassiker „Woyzeck“ von Goethe

Auch ein Oberstufen-Klassiker hat es ins Programm geschafft: Am 16. März kommt das Musik-Theaterstück "Woyzeck" auf die Bühne des Theaters in der Stadthalle Neumünster, darin geht es um Liebe, Eifersucht, Wahnsinn und Armut. Ein Workshop am 28. März ist noch buchbar. Der Eintritt kostet 5 Euro für Schüler.

"Iphigenie auf Tauris" von Johann Wolfgang von Goethe handelt von Agamemnons Tochter, die in der Antike lebt. Sie handelt stets moralisch richtig, das Stück handelt von Humanismus. Auch dieses Schauspiel ist geeignet für Oberstufen-Klassen. Es läuft am 7. Juni – der Workshop am 13. und 15. Juni. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Für die Mittelstufe gibt es ein Drama namens "Wutschweiger". Thematisiert werden Armut bei Kindern und in Familien. Es geht auch um Freundschaft und Zusammenhalt. Am 4. April können Schulen das Stück im Theater anschauen. Die Workshops sind am 27. April, 2. Mai und 4. Mai. Der Eintritt kostet 7 Euro. Wie bei allen anderen Stücken sind kommen zwei Lehrer umsonst hinein bei einer Gruppengröße ab 15 Schülern.

Poetry Slams in Neumünster : lernen, wie es geht

Besonders beliebt sind die "PoetrySlams", die von unter 20-Jährigen aufgeführt werden. In den Workshops lernen die Kinder dann, wie man selber Poetry Slams verfasst und wie man sich auf der Bühne gut präsentieren kann. Die Veranstaltung findet am 21. Februar und am 9. Mai im Theater in der Stadthalle statt. Die Workshops können dann nach Absprache vereinbart werden. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Alle Informationen gibt es auf der Website der Stadt Neumünster. Wer Schulklassen für die Theaterstücke anmelden möchte kann dies unter Tel. 04321 942 3316 oder per Mail an kulturbuero@neumuenster.de machen. Eine Anmeldung für die Workshops erfolgt per E-Mail an agnes.trenka@neumuenster.de.