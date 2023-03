Der Tierschutzverein Neumünster steht finanziell offenbar mit dem Rücken an der Wand. Im Etat für dieses Jahr fehlen 177 000 Euro. Der Verein hat die Stadt jetzt in einem dramatischen Appell um Hilfe gebeten und muss sonst möglicherweise das Tierheim schließen.

Neumünster. Die Lage im Tierheim Neumünster ist offenbar sehr ernst. Der Tierschutzverein als Träger hat die Stadt Neumünster in einem dramatischen Appell um Hilfe gebeten und muss sonst möglicherweise das Tierheim schließen. In der Ratsversammlung deutet sich eine Bereitschaft zur Hilfe an.