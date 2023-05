﻿Sonderaktion mit freiem Eintritt im Tierpark Neumünster

Mutter- und Vatertag

Am 14. Mai ist Muttertag und am 18. Mai Vatertag – da hat sich der Tierpark Neumünster ein besonderes Dankeschön für alle Mütter und Väter ausgedacht: Wer an den jeweiligen Tagen mit seinem Kind (oder auch mehreren Kindern) in den Tierpark kommt, hat freien Eintritt. Es gibt schon einige Tierbabys zu sehen.

