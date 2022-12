﻿Todesfahrt in Neumünster - mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe für 26-Jährigen

Unter Drogen und ohne Führerschein setzte sich ein 26-Jähriger laut Staatsanwaltschaft hinter das Lenkrad eines Autos - und fuhr in eine Fußgängergruppe. Drei Menschen starben. Jetzt urteilte das Kieler Landgericht über die Todesfahrt von Neumünster.

Neumünster. Wegen fahrlässiger Tötung von drei Menschen ist ein 26-jähriger Autofahrer zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Kieler Landgericht sprach den Mann am Mittwoch schuldig, im Januar 2021 in Neumünster in eine Fußgängergruppe gefahren zu sein. Bei der Todesfahrt starben ein 34 Jahre alter Mann und seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin noch am Unfallort, beide waren Polizisten. Die jüngere Schwester der Frau erlag wenige Tage später ihren Verletzungen.