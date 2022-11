﻿Torsten Geerdts neuer Präsident des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein

Show in der Wunderino-Arena

Gewinnspiel: 2x2 Tickets für „Tarzan – das Musical“ in Kiel

„Tarzan – das Musical“ gastiert am Sonnabend, 26. November 2022, in Kiel. Die zeitgemäße Version der hundert Jahre alten Geschichte ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Show in der Wunderino-Arena.