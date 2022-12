﻿Spanische Hofreitschule Wien zeigt die hohe Schule auf und über der Erde

Das sieht man auch nicht alle Tage: Die Lipizzaner Hengste der Spanischen Hofreitschule aus Wien zeigten anlässlich des Trakehner Hengstmarktes in den Holstenhallen in Neumünster die klassische Reitkunst mit schweren Lektionen und kontrollierten Sprüngen.

Bereiter Florian Zimmermann zeigt eine Levade. Dabei verlagert das Pferd sein Gewicht auf die Hinterbeine, hebt seinen Rumpf an und verharrt so einige Zeit

Neumünster. Die Holstenhallen sind ein Hexenkessel, so sagen es die internationalen Reiter, die seit Jahren zu den Reitsportereignissen nach Neumünster reisen. Die Atmosphäre ist speziell, die Zuschauer sitzen sehr nah dran. Das war auch für die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule Wien nicht anders. Die weißen Hengste mussten sich bei ihrem Debüt in den Holstenhallen am Mittwochabend anlässlich des Trakehner Hengstmarktes daran erst gewöhnen. Präsentieren sie sich doch sonst überwiegend in der „schönsten Reithalle der Welt“, in der Wiener Hofburg oder dem Trainingszentrum Heldenberg nordwestlich von Wien.

Am Mittwoch startete die Wiener Hofreitschule ihre Tournee, nach drei Auftritten in Neumünster geht es im Januar nach Paris und Basel. Mit dabei sind 27 edle Hengste zwischen acht und 24 Jahren, neun Bereiterinnen und Bereiter, die Pfleger und der Stallmeister. Durch die Abende in Neumünster führt als Moderator Jan Tönjes, Chefredakteur des Pferdesportmagazins St. Georg.

„Ballett der weißen Hengste“: Spanische Hofreitschule Wien zeigt in Neumünster höchsten Schwierigkeitsgrad

Zum „Ballett der weißen Hengste“ gehörte das komplette Programm der hohen Schule auf und über der Erde. Damit wird in der klassischen Reitkunst die Dressur des höchsten Schwierigkeitsgrades bezeichnet. Die Spanische Hofreitschule Wien ist die einzige Institution der Welt, an der die klassische Reitkunst seit über 456 Jahren unverändert weitergegeben wird.

Begonnen wurde mit vier Hengsten, die geritten „alle Gänge und Touren“ zeigten, also Lektionen der hohen Schule wie Piaffe, Passage, Pirouetten oder Traversalen, wie sie auch in hochklassigen Dressurprüfungen gezeigt werden.

Selbst die Pferde aus Wien können nicht alles

Danach präsentieren fünf Hengste bei der Arbeit an der Hand die Schulsprünge, als Vorbereitung der „Schulen über der Erde“: Courbette, Levade und Kapriole. Imposant ist die Kapriole: Das Pferd springt mit allen vier Beinen beinahe aus dem Stand in die Luft und schlägt mit den Hinterbeinen aus, wenn sich der Körper nahezu in der Waagerechten befindet.

Nicht jedes Pferd kann alles. Es braucht Spezialisten, die sich für diese Sprünge anbieten. Denn diese sind nicht künstlich angelernt, sondern von den natürlichen Bewegungen der Pferde abgeschaut. „Jetzt sind also eher die Lausbuben dran“, fand Tönjes. Die Hengste, die die Schulsprünge anbieten, seien nämlich eher die temperamentvolleren, wilderen. Bereits als Fohlen könne gesehen werden, welches Pferd sich wofür eigne.

3000 Zuschauer sehen das Spektakel in den Holstenhallen

Dies erfahren die knapp 3000 Zuschauer in den Holstenhallen über eine Videoleinwand, auf der zwischen den einzelnen Programmpunkten Filme aus der Spanischen Hofreitschule Wien, dem Lipizzanergestüt Piber in der Steiermark und dem Trainingszentrum Heldenberg gezeigt werden.

So wird erklärt, dass die Kaiserschimmel braun, schwarz oder grau auf die Welt kommen und mit den Jahren ausschimmeln. Informiert wird auch über die Ausbildung der Hengste. Vierjährig wird mit dem Training begonnen. Bis ein Hengst fertig ausgebildet an der Vorführung teilnehmen kann, dauert es bis zu sechs Jahre.

Schulquadrille bildet in Neumünster den Abschluss

Es folgte ein Pas de Deux, bei dem totale Symmetrie und Gleichmaß im Mittelpunkt standen. Geritten wurde zu Mozarts Symphonie Nummer 4. Danach zeigten Oberbereiter Herbert Seiberl und Conversano Sostenuta die hohen Dressurlektionen am langen Zügel. Seiberl ging dabei neben der Hinterhand des Pferdes.

Ein weiterer Höhepunkt waren die „Schulen über der Erde“, die Schulsprünge nun unter dem Reiter und gezeigt von fünf Hengsten. Geritten wird dabei ohne Steigbügel. Beim Solo ritt Bereiter Philipp Burg den Hengst Maestoso Bona einhändig auf blanker Kandare, ohne eine Unterlegtrense und mit aufgestellter Gerte in den höchsten Lektionen.

Den Abschluss bildet die Schulquadrille, bei der acht Hengste eine die Lektionen der klassischen Dressur auf kurzen Linien in einer Choreographie zeigen.