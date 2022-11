Vernissage am Sonnabend:

Designer und Landschaftsmaler stellt in Galerie Göldner in Bordesholm aus

In den Bildern des Hamburger Künstlers Mathias Meinel verschmelzen Himmel und Erde nicht selten. Werke des Designers und Landschaftsmalers sind bis zum Januar in der Galerie Göldner in Bordesholm ausgestellt.