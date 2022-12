﻿Neumünster: Turmkonzert an Heiligabend kommt zurück

Nach zwei Jahren Corona-Pause kommt die vielleicht schönste Veranstaltung in Neumünster endlich zurück: An Heiligabend wird auf dem Großflecken wieder das Turmkonzert stattfinden, erstmals veranstaltet vom Citymanagement. Der Ablauf wird leicht verändert.

Beim Turmkonzert an Heiligabend 2017 war der Großflecken rappelvoll.

Neumünster. Seit vielen Jahren ist es eine schöne Tradition am Heiligen Abend: Aus den Fenstern der Wohnungen in den beiden Eckhäusern zur Holstenstraße spielen Blasmusiker weihnachtliche Lieder. Zwei Jahre lang ist das Turmkonzert wegen Corona ausgefallen, aber in diesem Jahr geht es wieder los – unter neuer Regie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Das Turmkonzert ist etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns, dass wir die Veranstaltung nun ausrichten dürfen", sagt Citymanager Marc Hein. Vor etwa 20 Jahren hatte der Neumünsteraner Unternehmer und Wohltäter Horst Schrinner das besinnliche Spektakel erfunden und stets organisiert. Nun hat er sich aber aus Altersgründen zurückgezogen. Sofort ist das Citymanagement eingesprungen.

Nur aus den Fenstern eines Hauses wird in Neumünster musiziert

In diesem Jahr wird es aber ein einseitiges Konzert: Nur aus den Fenstern des Hauses Großflecken 33 werden Musikerinnen und Musiker des Mädchenmusikzuges Neumünster (MMN) und des Blasorchesters Tungendorf die Lieder spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"In dem zweiten Eckhaus an der Holstenstraße ist nach dem Brand vor drei Jahren noch immer nur eine Wohnung belegt. Das hätte für den Klang nichts gebracht, darum beschränken wir uns auf ein Haus", so Marc Hein. Die Mieter öffneten dafür gern wieder ihre Wohnungen und ihre Fenster.

Keine Ansprachen mehr vom Lkw in Neumünster

Um 11 Uhr spielt zunächst die Michael-Weiß-Jazzband ihre weihnachtlichen Klänge auf dem Großflecken, bevor um 12 Uhr das eigentliche Turmkonzert beginnt. Dirigieren wird Christakis Meitanis vom MMN. Es soll wie immer etwa eine Stunde dauern. Schon von 11 Uhr an werden Ehrenamtler auf dem Großflecken Spenden für die Obdachlosenhilfe sammeln.

Kurze Ansprachen von Oberbürgermeister Tobias Bergmann, Citymanager Marc Hein und Propst Stefan Block wird es vom Dach des Klatsch-Palais aus geben. Der Lkw, der sonst als Bühne auf der Straße stand, hat ausgedient.

Jennifer Hans aus Neumünster singt beim Turmkonzert

Auch eine Solistin hat das Citymanagement engagiert, nämlich Jennifer Hans, Teilnehmerin der TV-Show "The Voice of Germany" im Jahr 2021. Die Neumünsteranerin wird ein eigenes und zwei weitere Weihnachtslieder singen. Danach kommen noch einmal die Blasmusiker aus den Fenstern zum Zuge, bevor die Menschen zu ihren Bescherungen nach Hause fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Weihnachtsmarkt wird zum Großteil schon abgebaut sein, aber ein paar Stände bieten den Gästen des Konzerts noch Speisen und Getränke an. Die Fahrbahn des Großfleckens wird von 10.30 bis 13.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt, damit die Veranstaltung nicht vom Verkehrslärm gestört wird.