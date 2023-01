Nach dem Überfall in Neumünster-Einfeld gibt die Polizei nun weitere Details bekannt. So hatte der Täter das ältere Ehepaar in die Wohnung gedrängt und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Die Frau konnte sich jedoch befreien und die Ermittler rufen.

Ein älteres Ehepaar wurde am Freitagnachmittag in seinem Haus in Neumünster-Einfeld überfallen. Die Polizei sichert vor Ort Spuren.

Überfall in Neumünster-Einfeld: Frau (79) befreit sich und ruft Polizei

Neumünster. Solche Szenen will niemand erleben: Es klingelt an der Tür, danach drängt ein Unbekannter ein älteres Ehepaar in die Wohnung und beraubt es. Wie die Polizei Neumünster mitteilt, konnte sich die Frau (79) nach wenigen Minuten befreien und die Ermittler rufen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Nach dem Notruf am Freitag um 13.45 Uhr eilten mehrere Streifenwagen in die Kieler Straße nach Neumünster-Einfeld. Doch sie konnten den 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit blauen Augen bei der Absuche des Einfamilienhauses nicht mehr antreffen. Fest steht bislang nur, dass der Täter im Alter zwischen 30 und 50 Jahren Bargeld im dreistelligen Bereich erbeutet hat.

Überfall in Neumünster-Einfeld: 84-Jähriger und 79-Jährige kamen ins Krankenhaus

Der 84-Jährige und die 79-Jährige aus Neumünster-Einfeld kamen nach dem Überfall ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Wie die Polizei mitteilt, konnte das Ehepaar die Klinik mittlerweile wieder verlassen.

Nun sucht die Polizei nach dem dunkel gekleideten Mann, der zur Tat einen Mund-Nase-Schutz trug und akzentfrei Deutsch spricht. Zudem werden Anwohner gebeten, verdächtige Personenbewegungen in den Straßen Am Moor, Kieler Straße und Dorfstraße der Polizei in Neumünster unter Telefon 04321/9450 zu melden.