Neumünster: Rentner-Ehepaar im eigenen Haus überfallen

Neumünster. Mitten in der Nacht stand am vergangenen Sonnabend, 29. Oktober, ein maskierter Mann in einem Haus an der Dorfstraße in Neumünster-Einfeld. Die Bewohner, ein Ehepaar (76 und 72 Jahre), überraschten den Einbrecher um 1.37 Uhr.

Der Unbekannte hatte sich Zugang in das Haus verschafft und bedrohte die beiden Senioren mit einer Pistole. „Der Mann forderte von dem Ehepaar die Herausgabe der EC-Karte und die Nennung der Pin“, sagte Polizeisprecher Michael Heinrich.

Dann sperrte der Räuber die Bewohner im Keller ihres Hauses ein und flüchtete in unbekannte Richtung. Irgendwann konnten sich die Eheleute selbst befreien und die Polizei verständigen.

Über den Täter ist nicht viel bekannt: Er war maskiert, trug rote Handschuhe und eine graue Jacke. Die Kriminalpolizei Neumünster bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 04321/9450.

Gleiches Muster wie bei einem Raub am 3. Oktober in Neumünster

Die Tat erinnert sehr an einen anderen Überfall in Neumünster vor vier Wochen: Am Feiertag 3. Oktober stand gegen 19.30 Uhr ebenfalls ein fremder Mann im Haus eines Rentnerpaares an der Boostedter Straße in der Innenstadt. Er packte die 87-jährige Bewohnerin von hinten, hielt ihr den Mund zu und sagte, dass sie ruhig sein solle.

Der Täter forderte die Frau auf, ihm Geld zu geben. „Nachdem sie ihm einen kleineren dreistelligen Betrag ausgehändigt hatte, forderte der Mann auch die Herausgabe der Scheckkarte sowie der dazugehörigen Pin“, teilte die Polizeidirektion Neumünster damals mit.