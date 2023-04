2048-mal hat es vergangenes Jahr in Neumünster gekracht. Wer daran beteiligt war und wie schwer die Verletzungen waren, darüber hat am Dienstag die Polizeidirektion Neumünster informiert.

Diese Unfälle haben sich 2022 in Neumünster ereignet

Neumünster. Die Polizeidirektion Neumünster hat am Dienstag den örtlichen Verkehrssicherheitsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Insgesamt haben sich im vergangenen Jahr 2048 Unfälle in Neumünster ereignet, 2021 waren es 86 weniger.

353 Menschen wurden bei diesen Unfällen im vergangenen Jahr leicht verletzt, 48 schwer (2021: 319/58). Drei Personen starben 2022 bei drei Verkehrsunfällen im Roschdohler Weg, Haart und auf der B 205 Höhe Gadeland.

Hauptunfallursachen waren nach Polizeiangaben Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, Missachtung der Vorfahrt und Fehler bei der Straßenbenutzung, Fahren unter Alkohol und Drogeneinfluss, Überschreitungen der Geschwindigkeit und mangelndes Abstandsverhalten.

Deutlich weniger Verkehrsunfälle mit Fußgängern in Neumünster

Im Jahre 2022 halbierte sich die Zahl der Unfälle mit Fußgängern im Vergleich zum Vorjahr (von 44 auf 22). Die Radfahrerunfälle blieben allerdings auf dem Vorjahresniveau (von 139 auf 140). 2022 wurden 20 Pedelec-Unfälle aufgenommen, drei mehr als im Vorjahr.

„Bei 52 Prozent der Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung wurde der Verkehrsunfall vom Radfahrer selbst verursacht“, so die Polizei. Als Hauptunfallursache gelte die unzulässige Benutzung linksseitiger Rad- oder Gehwege.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung sank im vergangenen Jahr erneut, von 46 (2021) auf 37. Hierbei wurden laut Polizei 47 Kinder verletzt.

Unfallflucht bei Unfällen in Neumünster: Ein Drittel entfernt sich unerlaubt

In 674 Fällen, einem Drittel aller Unfälle in Neumünster, entfernten sich Beteiligte unerlaubt vom Unfallort. 2021 lag die Quote bei 31,4 Prozent.

Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsüberwachung wurden 2022 in Neumünster 233 Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert. In 426 Fällen wurden Verstöße wegen unerlaubter Handybenutzung festgestellt, die Betroffenen waren in 298 Fällen Radfahrer.

Bei der schwerpunktmäßigen Kontrolle des Radverkehrs wurden insgesamt 881 Verstöße von Fahrradfahrern registriert, hauptsächlich Verstöße in Bezug auf die falsche Radwegebenutzung und Handynutzung.