Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neumünster ist am Ostersonnabend ein Fahrer eines Sprinters ums Leben gekommen. Die Unfallstelle auf dem Hansaring war über eine Stunde voll für den Verkehr gesperrt.

In Neumünster hat es am Ostersonnabend auf dem innerstädtischen Ring einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben.

Unfall auf Hansaring in Neumünster: 59-Jähriger starb an der Unfallstelle

Neumünster. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in Neumünster am Ostersonnabend gegen 17.30 Uhr gekommen. Auf dem innerstädtischen Ring ist nach Angaben der Polizei von Sonntag in Höhe Max-Richter-Straße ein Sprinter in den Gegenverkehr geraten und mit einem Pkw zusammengestoßen. Der 59-jährige Sprinterfahrer starb an der Unfallstelle.

Auslöser für den tragischen Unfall auf dem Hansaring im Stadtteil Böckler-Siedlung in Neumünster war nach Angaben der Polizeileitstelle in Kiel vermutlich ein medizinischer Notfall beim Sprinterfahrer. Dieser habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in den Gegenverkehr gekommen, hieß es. Eine Reanimation des 59-Jährigen sei nicht geglückt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Weitere Verletzte habe bei diesem Unfall glücklicherweise nicht gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Die Unfallstelle war mehr als eine Stunde bis 18.45 Uhr wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens wurde nichts bekannt.