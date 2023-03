A7 ab Neumünster-Nord ist nach Unfall wieder frei

Duales Studium an der FH Kiel

Darauf hat die Stadt Neumünster lange hingefiebert: Am Mittwoch wurden die ersten Studierenden der Dualen Pflege begrüßt, die am neuen Außenstandort der FH Kiel in Neumünster unterrichtet werden.