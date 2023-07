Radunfall in Neumünster: Jugendlicher lässt Verletzten einfach liegen

Neumünster. Nach einem Unfall in Neumünster sucht die Polizei Menschen, die Hinweise geben können. Ein 62 Jahre alter Radfahrer wurde am Montagabend nach Polizeiangaben verletzt.

Der Mann fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kieler Straße stadtauswärts in Neumünster. Als er gerade die Einmündung Esplanade passiert hatte, kam ihn ein anderer Radfahrer entgegen. Dieser benutzte den Radweg laut Polizei in falscher Richtung.

Unfall mit Radfahrern in Neumünster: So wird der Gesuchte beschrieben

Da aus der Straße Esplanade ein Auto in die Kieler Straße einbiegen wollte, bremste der unbekannte Radfahrer so stark ab, dass sich sein Hinterrad in die Luft hob. Dabei drehte sich das Rad leicht und stieß den 62-Jährigen um, sodass dieser mit seinem Rad hinfiel. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt, so die Polizei am Dienstag. Der andere Radfahrer soll sich vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Folgende Beschreibung ist der Polizei bekannt: 15 bis 17 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, dunkles T-Shirt sowie südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04321/9450.

KN