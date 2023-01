﻿Grill in der Wohnung: 21-Jähriger stirbt in Neumünster durch giftige Gase

Ein 21-Jähriger ist am Silvesterabend in Neumünster auf tragische Weise ums Leben gekommen. Offenbar war ein noch nicht abgelöschter Grill vom Balkon in die Wohnung in der Theodor-Storm-Straße geholt worden. Der Mann starb durch die giftigen Gase. Seine 54-jährige Mutter konnte reanimiert werden.

Am Silvesterabend kam es in Neumünster zu einem tragischen Unfalltod.

Neumünster. In Neumünster ist es am Silvesterabend nach Angaben der Polizei zu einem tragischen Unfalltod gekommen. Ein 21-Jähriger soll in einer Wohnung in der Theodor-Storm-Straße durch giftige Kohlenstoffmonoxidgase gestorben sein. Auslöser dürfte ein Grill in der Wohnung gewesen sein.

Laut Polizei war der noch nicht abgelöschte Grill wohl vom Balkon wieder in die Wohnung geholt worden. Man gehe derzeit von einem Unglücksfall aus, sagte ein Polizeisprecher.

Unglück in Neumünster: Mutter (54) konnte reanimiert werden

Die 54-jährige Mutter des 21-Jährigen konnte von den Einsatzkräften noch in der Wohnung reanimiert werden. Gegen 19.30 Uhr seien Feuerwehr und Polizei von Angehörigen verständigt worden, weil sie die Mutter nicht mehr hätten erreichen können.

Die giftigen Gase seien schon vor der Haustür wahrnehmbar gewesen, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr habe die Wohnung dann unter Atemschutz betreten. Nach der Reanimation kam die 54-Jährige zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lübeck. Dann wurde sie mit einem Rettungshubschrauber nach Berlin geflogen.