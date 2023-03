﻿Neumünster: Unruhe in Kleingärten sorgt die Wirtin der Vereins-Gaststätte Schafstall

In den Kleingärten der Bahn-Landwirtschaft in Neumünster herrscht große Unruhe, weil die Stadt einen Teil der Flächen eventuell für die Ansiedlung eines Betriebes hergeben will. Auch die Gäste der Vereins-Gaststätte Schafstall sorgt das Thema. Dabei interessiert sie vor allem eins: Wie geht es mit der Gaststätte bei einer Teilräumung weiter?

Neumünster. Es vergeht kaum ein Tag, an dem an den Tischen und am Tresen der Gaststätte Schafstall in Neumünster nicht über die geplante Ansiedlung eines Betriebes gesprochen wird. Der Schafstall steht seit 73 Jahren mitten in der Kleingartenanlage der Bahn-Landwirtschaft, und zumindest ein Teil dieser Gärten wäre durch die Ansiedlung gefährdet.

„Ich werde ganz oft gefragt, wie es denn mit dem Schafstall weitergeht. Es rufen sogar Menschen an, die im nächsten Jahr meinen Saal für ihre Goldene Hochzeit gebucht haben – und sich nun Sorgen machen“, sagt Carmen Lahann, die Pächterin der Traditionsgaststätte. Das ist aber unnötig, denn das Gebäude aus dem Jahr 1950 wäre durch die Ansiedlung nicht gefährdet.

Entscheidung über die Kleingärten in Neumünster fällt im Sommer

Die Ratsversammlung von Neumünster hatte im Dezember 2022 beschlossen, möglicherweise ein 80 000 Quadratmeter großes Grundstück der Gartenanlage hinter den Holstenhallen abzugeben, damit dort ein Depot zur Wartung von neuen Elektrozügen gebaut werden kann.

Ein Unternehmen, das sich in einer Ausschreibung des Landes um den Bau bewirbt, möchte dort bauen, wenn es den Zuschlag bekommen sollte. Dem Vernehmen nach handelt es sich um ein Unternehmen aus dem Siemens-Konzern. Die Entscheidung soll im Sommer 2023 fallen. Wenn der Betrieb wirklich nach Neumünster kommt, müssten die Gärten wohl im Herbst 2025 geräumt werden.

Die Gaststätte Schafstall in Neumünster ist nicht gefährdet

„Oberbürgermeister Tobias Bergmann hat uns auf einer Versammlung erklärt, dass bis zu 90 Gärten weichen müssten, aber der Schafstall wäre definitiv nicht betroffen“, sagt Carmen Lahann. Aber natürlich sind viele der Kleingärtner in Sorge, ob sie ihren Garten verlieren werden. Die Wirtin hofft, dass es nicht so kommt: „Wir sind hier alle eine große Familie.“

Carmen Lahann bleibt optimistisch und hat gerade den Pachtvertrag für den Schafstall um fünf Jahre verlängert; der ist nämlich gut besucht. Die Chefin plant gerade einen Muttertags-Brunch und ein Spanferkel-Essen an Himmelfahrt. „Und ich möchte meinen Biergarten gern ein bisschen vergrößern“, sagt sie.