﻿Nicht nur Energiespartipps beim verkaufsoffenen Sonntag in Bordesholm

Bordesholm. Die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) werden ihr Bonusprogramm für Kunden 2023 deutlich erhöhen. Das teilte Christoph Schulz am Stand des kommunalen Versorgers beim verkaufsoffenen Sonntag auf Nachfrage mit. Bisher förderte das Unternehmen die verschiedensten Dinge, zum Beispiel den Kauf von Elektroautos oder die Umstellung auf regenerative Energieformen. Der Andrang zum Aktionstag war um 12 Uhr zunächst sehr schwach, ab 13 Uhr füllte sich aber das Zentrum. Als die Sonne um 15 Uhr lachte, war es proppenvoll.

Am Stand der Versorgungsbetriebe am Rathausplatz informierte sich Hans-Hermann Vollbehr bei Christoph Schulz über die Fördermöglichkeiten bei Wärmepumpen. „Meine Gasheizung ist jetzt zehn Jahre alt, und irgendwie muss man bei den Preisen jetzt schauen, wo man bleibt“, sagte der Bordesholmer. Laut Schulz gibt es vor allem Nachfragen für PV-Anlagen. „Da wollen viele umrüsten, aber momentan gibt es ja kaum Module oder Firmen, die freie Kapazitäten haben.“ Auf Nachfrage zur Entwicklung des Strompreises gab es keine positiven Nachrichten. 2023 werde der wohl um 50 Prozent anziehen, hieß es. Über das neue Volumen des Bonusprogramms wird in dieser Woche der Aufsichtsrat beraten – deshalb wollte und konnte Schulz noch nichts zum Volumen verraten.

Die neu gegründete D-Jugend-Mädchenmannschaft des TSV Bordesholm verkaufte mit viel Elan selbst gebackenen Kuchen. Mit dabei (von links) Frieda, Laura, Helena, Bella, Lucy, Leonie und Karla. © Quelle: Frank Scheer

50 Geschäfte öffneten am Sonntag bei der vom Handwerks- und Gewerbeverein Bordesholmer Land organisierten Veranstaltung. Zahlreiche Aktionen begleiteten den Aktionstag. So hatten zum Beispiel die Mädchen der neugegründeten D-Jugend vom TSV Bordesholm Kuchen gebacken und verkauften in der Einkaufsstraße gegen eine Spende. „Das läuft super. Auch der Bürgermeister hat uns eine Spende gegeben“, berichtete die Torhüterin und Kapitänin Karla. Mit dem eingenommenen Geld will das Team Ausflüge und andere Dinge mitfinanzieren.

Vor dem Brillengeschäft in der Bahnhofstraße machte Ralf Heinzel Popcorn. Den Becher verkaufte er für 50 Cent zugunsten der Tafel im Ort. „Das ist ein Symbol, und die Einrichtung ist wichtig“, betonte er. Jens Prager von der Freiwilligen Feuerwehr Bordesholm zeigte gegenüber der Sparkasse sichtbar mit zwei Fahrzeugen Präsenz. Neben der hochgefahrenen Drehleiter stellten die Einsatzkräfte auch das seit Januar eingesetzte neue HLF 20/20 den Besucherinnen und Besuchern vor.

100 Einsätze haben die 75 aktiven Mitglieder in diesem Jahr bereits gehabt. Neue Gesichter sind bei den Übungsabenden am ersten und dritten Montag eines Monats in der Feuerwache im Vicelinweg immer gerne gesehen.