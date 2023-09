﻿Vermisster im Einfelder See Neumünster: Hoffnung auf Leben schwindet

Neumünster. Die Suche nach einem vermissten Mann auf dem Einfelder See in Neumünster geht am Sonntagmorgen weiter. Die Hoffnung, dass der Vermisste lebend gerettet werden kann, ist jedoch sehr gering. Zuletzt gesehen wurde der Mann, der mit einem Kanu unterwegs war, am Sonnabend gegen 19.20 Uhr. Er soll nach Hilfe gerufen haben. „Wir haben bis etwa 22.30 Uhr eine Oberflächensuche gestartet mithilfe von Drohnen und dem Rettungshubschrauber“, erklärte Thomas Römer von der Berufsfeuerwehr Neumünster am Sonntagmorgen.

Die Suche wurde dann abgebrochen. „Wir gehen davon aus, dass die Person wahrscheinlich nicht mehr lebt“, so Römer. Seit Anbruch des Tageslichts rüsten sich die Einsatzkräfte nun erneut und werden mit Wärmebildkameras nach dem Vermissten suchen. Dafür kommt auch die Unterwasserdrohne der Freiwilligen Feuerwehr Molfsee zum Einsatz, die ein 200 Meter langes Kabel hat.

Unterwasserdrohne aus Molfsee unterstützt

Eine hochauflösende Kamera mit leistungsstarken LED-Scheinwerfer liefert Livebilder zur Fernbedienung der Drohne und ermöglicht die Dokumentation mit Foto- und Videoaufnahmen. Die Drohne ist mit einem Greifarm ausgestattet. Damit können beispielsweise Objekte unter Wasser festgehalten oder mit an die Wasseroberfläche gebracht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Einfeld wird sich wieder per Boot auf die Suche machen. Gerüchte, dass der Mann betrunken auf dem Wasser gewesen sein soll und das Kanu gestohlen haben soll, kann die Berufsfeuerwehr nicht bestätigen.

KN