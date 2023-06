﻿Dämpfer bei Wiederwahl in Neumünster: Viele Gegenstimmen für Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger

Neumünster. Anna-Katharina Schättiger bleibt Stadtpräsidentin von Neumünster. Die 71-jährige Christdemokratin erhielt in der konstituierenden Sitzung der Ratsversammlung am Dienstagabend 41 v0n 56 Stimmen, zwölf Nein und drei Enthaltungen. Das ist ein ungewöhnlich schlechtes Ergebnis. Normalerweise werden Stadtoberhäupter in Neumünster nahezu einstimmig gewählt.

Das alleinige Vorschlagsrecht für das Amt des Stadtoberhaupts hatte die CDU-Fraktion, weil sie aus der Kommunalwahl am 14. Mai als stärkste Fraktion hervorgegangen war. Sie hat 17 der 56 Sitze. Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Arne Rüstemeier brachte den Vorschlag in die Ratsversammlung ein – in einem Satz: „Wir schlagen Anna-Katharina Schättiger zur Wiederwahl vor.“

Anna-Katharina Schättiger: Souveräne Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger ist die zwölfte Stadtpräsidentin von Neumünster seit dem Zweiten Weltkrieg – und die dritte Frau nach Alexandrine von dem Hagen (CDU, 1974-1978) und Helga Hein (SPD, 2002-2003). Die 71-Jährige amtiert seit 31. März 2015. Als Friedrich-Wilhelm Strohdiek im Februar 2015 überraschend starb, wurde sie seine Nachfolgerin. Damals hatte sie erst zwei Jahre Erfahrung als einfaches Ratsmitglied. CDU-Mitglied ist Schättiger seit 1969, aber zur Kommunalpolitik kam sie erst 2005 in Neumünster. Von 2008 bis 2013 saß sie als bürgerschaftliches Mitglied im Finanzausschuss und im Stadtteilbeirat Böcklersiedlung-Bugenhagen. 2013 wurde sie erstmals in die Ratsversammlung gewählt. Die Stadtpräsidentin ist das Stadtoberhaupt von Neumünster und leitet ebenso die Sitzungen der Ratsversammlung. Dort agiert Anna-Katharina Schättiger souverän, scheut sich auch nicht davor, Politikerinnen und Politiker zu ermahnen oder das Rederecht zu entziehen. Nach der Kommunalwahl 2018 wurde sie ohne Debatte wiedergewählt. Auch außerhalb von Neumünster genießt sie als Repräsentantin ein hohes Ansehen. Anna-Katharina Schättiger ist selbstständige Vermögensberaterin und auch immer noch beruflich aktiv. Die gebürtige Lübeckerin lebt seit 2004 in Neumünster. Sie ist verheiratet, wohnt mit Ehemann Erhard Christian in der Innenstadt und erfreut sich einer großen Familie.

Es war Rüstemeiers erster Beitrag überhaupt in diesem Ratsaal, denn er ist neu in der Ratsversammlung. Bis vor ein paar Monaten war er noch Fraktionschef der CDU in Flensburg, und dort amtiert er sogar immer noch als CDU-Kreisvorsitzender. Nach seinem Umzug nach Neumünster hatte Rüstemeier dort kandidiert – und wurde prompt zum Fraktionschef gewählt.

Bei der Wahl der beiden stellvertretenden Stadtpräsidenten lief es einfach, in offener Abstimmung. Bernd Delfs (SPD) wurde (mit 52 Stimmen) zum dritten Mal nacheinander zum ersten Stellvertreter gewählt. Zweite Stellvertreterin ist Wiebke Diehlmann von den Grünen, auch sie wurde wiedergewählt (mit 50 Stimmen).

Überraschend musste die Stadtpräsidentin von Neumünster geheim gewählt werden

Die Sitzung begann mit einer zehnminütigen Unterbrechung durch Bernd Delfs (SPD), das dienstälteste Mitglied der Ratsversammlung (Ratsherr seit 1986): Als „Alterpräsident“ hatte er die Wahl der Stadtpräsidentin gerade eingeleitet und wurde von Jürgen Joost (Bürger für Neumünster) unterbrochen: Er beantrage eine geheime Wahl.

Protest: Jürgen Joost, Marco Langas und Thomas Balster (Bürger für Neumünster) blieben während der Wahl der Stadtpräsidentin aus Protest stehen. © Quelle: Thorsten Geil

Damit hatte Joost die Verwaltung auf dem falschen Fuß erwischt, denn die hatte weder Stimmzettel vorbereitet noch Wahlurne und Wahlkabine im Saal. Das war allerdings schnell geregelt, doch der gesamte Wahlvorgang inklusive Auszählung dauerte mehr als eine halbe Stunde.

Jürgen Joost und alle anderen Fraktionsvorsitzenden hatten am Vorabend im Ältestenrat bei der Vorbereitung der Sitzung noch ausdrücklich verneint, geheime Wahlen beantragen zu wollen.

Joost: „Das stimmt, aber CDU und SPD haben bei einem anderen Thema auch die Absprachen gebrochen.“ Das passte in das Bild, das seine Fraktion an diesem Abend abgab: Aus Protest gegen die Sitzordnung blieben die drei Ratsherren während der Wahl der Stadtpräsidentin stehen.

