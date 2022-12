FEK Neumünster singt „Another love“ für die Frauen im Iran – und geht damit viral

Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster wollte in diesem Jahr die Solidarität und den Beistand der Menschen in den schweren Corona-Jahren zurückgeben. Deshalb drehten die Mitarbeiter nun ein Video, in dem sie „Another love“ für die Frauen im Iran singen - mit dieser Resonanz hatte jedoch keiner gerechnet.

Neumünster. Zur Zeit geht ein Video des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) bei Instagram viral: Die Mitarbeiter singen darin gemeinsam das Lied „Another love“ von Tom Odell, halten dabei Plakate mit politischen Botschaften hoch und Kerzen in der Hand. In diesem Jahr haben sie darauf verzichtet, Weihnachtskarten oder Präsente zu verschicken. Dieses Jahr wollten sie sich laut der Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf ganz darauf konzentrieren, diese Videobotschaft zu verbreiten.

„Und wenn dir jemand wehtut, will ich kämpfen. Doch meine Hände wurden einmal zu oft gebrochen. Darum werde ich meine Stimme benutzen. Ich werde dabei so verdammt böse sein. Worte gewinnen immer [...]“, heißt es in dem Songtext von „Another love“. Im Iran können die Menschen nicht demonstrieren, ohne sich in Lebensgefahr zu bringen. „Be our voice“, ist deshalb zum Statement der Revolution geworden. Genau das wollte das FEK nun sein: die Stimme derer, die sich nicht verteidigen können.

FEK Neumünster: „Die Reaktionen auf das Video sind überwältigend“

„Wir sind laufend von eurem Mut überwältigt. Das was ihr tut, ist so wichtig und inspiriert unsere Arbeit, hört nicht auf mit eurem friedlichen Kampf“, sagt Kerstin Ganskopf im Vorspann des Videos. Dass das Reel so viele Menschen erreicht, haben laut FEK alle gehofft, erwartet jedoch nicht. Es sei schön zu sehen, dass so viele Menschen positiv darauf reagiert haben. Auch wenn es nur eine Botschaft sei.

Dass das Video so viele Klicks hat (203.000, Stand: 22.12.22; 14 Uhr), liegt vor allem daran, dass so viele Menschen es geteilt haben. Die Journalistin Düzen Tekkal hatte das Reel in ihrer Story geteilt – sie hat 152.000 Follower. Die Kommentare unter dem Video sind durchweg positiv. Auch viele Iraner und Iranerinnen haben sich unter dem Video gemeldet: „Danke, dass ihr unsere Stimme seid“ oder „Vielen Dank für eure Solidarität“ sind nur zwei von über 1000 Kommentaren.

Revolution im Iran: „Wir werden eure Stimme sein“

„Wir haben wegen der Pandemie die letzten zweieinhalb Jahre sehr kämpfen müssen, und wir haben diese schwere Zeit nur wegen des Gefühls von Solidarität, Mitgefühl und Zusammenhalt gemanagt – weil wir zusammengehalten haben“, erzählt Ganskopf in dem Reel, „Dieses Jahr [...] schicken wir unsere ganze Aufmerksamkeit zu euch, ihr dankbaren, mitreißenden, starken Frauen im Iran. Wir werden eure Stimme sein“.