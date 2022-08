﻿Vollgelaufene Keller und Brände: Feuerwehr Neumünster im Dauereinsatz

Die Berufsfeuerwehr Neumünster und die Freiwilligen Feuerwehren haben einen arbeitsreichen Freitag erlebt. In zwei Stadtteilen sorgte der Starkregen gegen 15 Uhr für vollgelaufene Keller. Zudem gab es zwei Brände.

Neumünster. Einen arbeitsreichen Freitag hat die Berufsfeuerwehr in Neumünster erlebt. Nach dem Starkregen am Nachmittag, der mindestens zwei Dutzend Keller volllaufen ließ, gab es gegen 17 Uhr einen bestätigten Feueralarm bei Behrendt Recycling in der Leinestraße, gegen 17.45 Uhr einen Fahrzeugbrand in der Innenstadt.

Die Leitstelle der Feuerwehr in Neumünster meldete am Nachmittag 25 Wassereinsätze. Starkregen hatte in den Stadtteilen Tungendorf und Einfeld die Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. Der Eibenweg in Tungendorf war besonders stark von Überflutungen betroffen.