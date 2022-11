﻿FDP: Neumünster soll ein Springer-Team in der Verwaltung aufbauen

Die FDP-Fraktion in der Ratsversammlung von Neumünster möchte, dass die Stadtverwaltung ein flexibles Team von 20 Kräften aufstellt, das überall dort zum Einsatz kommen soll, wo der Personalbedarf gerade am größten ist. Das Vorbild ist Kiel.

Neumünster. Was in Kiel geht, muss doch auch in Neumünster funktionieren – das ist der Ansatz der FDP-Rathausfraktion für einen Antrag, den sie in die Ratssitzung am 13. Dezember einbringt. Sie will mehr Flexibilität beim Personal der Stadtverwaltung.

Die Verwaltung soll ein Kontingent von insgesamt 20 Vollzeitstellen in ein neu zu gründendes flexibles Einsatzteam umwidmen, so der Antrag der FDP. „Diese Mitarbeitenden sollen jeweils dort zum Einsatz kommen, wo der kurzfristige Personalbedarf am größten ist“, sagt der Fraktionsvorsitzende Peter Janetzky.

Die FDP Neumünster denkt an die Kernverwaltung

Dieses Springer-Team soll nicht an Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung gebunden, sondern direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet sein, der den jeweiligen Einsatz koordiniert. Sicherheitshalber ergänzt die FDP in ihrem Antrag: „Es handelt sich explizit nicht um zusätzlich zu schaffende Stellen.“

Gedacht ist an Aufgabengebiete in der Kernverwaltung, nicht an spezialisierte Abteilungen wie Kindertagesstätten oder die Berufsfeuerwehr. Eingearbeitet werden sollen die künftigen Springer durch andere Mitarbeiter in den jeweiligen Abteilungen.

Das Konzept haben sich die Liberalen in Kiel abgeguckt: Dort wird im Rathaus gerade ein solches Team entwickelt. Bis zu 50 flexible Stellen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind geplant; die sollen immer dort einspringen, wo die Personalnot gerade am größten ist.

Verwaltung Neumünster beantragt gerade 124 neue Personalstellen

Die FDP möchte mit dem Antrag erreichen, dass die Stadtverwaltung nicht immer weiter wächst. Der Oberbürgermeister beantragt für die nächsten beiden Jahre gerade 124 neue Stellen.

„Auch wenn einige dieser Stellen sachlich begründet erscheinen, so ließ sich bereits in der Vergangenheit feststellen, dass eine rein quantitative Aufstockung des Personals nicht zwingend mit einer effektiveren Bewältigung der verschiedenen Aufgaben einherging“, kommentiert die FDP.

Hinzu komme, dass der Krankenstand innerhalb der Verwaltung unverändert hoch sei, was den Personalengpass zusätzlich verschärfe. Janetzky: „Ein Umdenken im Personaleinsatz ist also erforderlich.“