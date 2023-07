﻿VR Bank in Neumünster schüttet 30 000 Euro Spendensumme aus

Neumünster. Die VR Bank zwischen den Meeren hat eine Spendensumme von 30000 Euro ausgeschüttet. Die Vorstandsmitglieder Dirk Dejewski und Dr. Rainer Bouss überreichten am Freitagmorgen 3000-Euro-Säcke an die Vertreter von zehn Vereinen und Einrichtungen.

Seit Jahrzehnten fördert die VR Bank zwischen den Meeren sportliche, kulturelle und soziale Einrichtungen in der Region. Damit übernehme sie als eine der großen Regionalbanken ein hohes Maß an Verantwortung, hieß es vom Vorstand. Auch in diesem Sommer stellt die VR Bank einen Spendentopf von 30 000 Euro für die Region zur Verfügung. Dieser Zuschuss solle auch als Bestätigung und Anerkennung für die geleistete Arbeit „der vielen Ehrenamtlichen zu verstehen sein, die fleißig und ausdauernd aktiv sind“, heißt es in der Pressemitteilung.

Neumünster: Jeweils 3000 Euro an Vereine oder Institutionen

Viele Projekte stehen auf der Wunschliste der Vereine und Einrichtungen, die wegen leerer Kassen oder aus anderen Gründen nicht umgesetzt werden können. „Deswegen fördert die VR Bank diese Institutionen und macht den Weg für die Realisierung verschiedener Projekte frei. „Wir wirtschaften für und in der Region“, betonte die Vorstandsmitglieder Dirk Dejewski und Rainer Bouss am Freitag bei der Übergabe.

Zu den Spendenempfängern gehört der Verein der Freunde der Immanuel-Kant-Schule Neumünster. Von dem Geld sollen Bücher und IPad-Koffer angeschafft werden. Der Verein zur Förderung der Kunst in Neumünster will Kunst für den öffentlichen Raum ermöglichen. Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Neumünster will von der Summe neues Mobiliar für das Sporthaus anschaffen. Der Verein Surfmedizin bekommt das Geld für mobile Untersuchungsliegen und Verbandsmaterial.

Vier VR Bank-Spenden gehen in den Kreis Segeberg

Vier Wünsche werden im Kreis Segeberg unterstützt. Der Kleingärtnerverein Boostedt will die 3000 Euro für den Kauf eines Aufsitzmähers/Gartentraktor nutzen. Die THW-Helfervereinigung Bad Segeberg erhält die Unterstützung für eine mobile Übungsanlage. Der Weiße Ring in Bad Segeberg will Präventionskurse zur Selbstbehauptung finanzieren. Der Förderverein für die Triathlonjugend in Bornhöved erhält das Geld für ein Trainingscamp und Leihrennräder.

Der Museumsverein Hohenwestedt will ein interaktives Smart-Board kaufen. Der Förderverein „Wir bauen Brücken“ in Hohenwestedt will Schwimmkurse für Schulkinder und Schulmaterial finanzieren.

