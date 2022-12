﻿Bank in Neumünster unterstützt Helfer, die selber Hilfe brauchen

Kurz vor Weihnachten lädt die VR-Bank in Neumünster die Vertreter vieler Organisationen ein, um ihnen buchstäblich Geldsäcke zu überreichen. Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden zu verschicken, schüttet die Bank lieber Geld an wohltätige Organisationen aus. In diesem Jahr kamen 35 000 Euro zusammen.

Neumünster. Rechtzeitig vor Weihnachten hatte die VR-Bank zwischen den Meeren mit Sitz in Neumünster wieder in ihren Konferenzsaal eingeladen. Bei diesem traditionellen Termin werden symbolisch Geldsäcke an wohltätige Organisationen übergeben. Sie gingen am Freitag an 14 Vereine und Verbände aus Neumünster und den Kreisen Segeberg und Plön, die Gutes tun, aber selber Hilfe brauchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist auch für uns immer ein besonderer Termin. Sie alle engagieren sich für Menschen, denen es nicht so gut geht – und brauchen dafür oft auch etwas mehr Geld. Wir überreichen seit vielen Jahren zu Weihnachten keine Sektflaschen und Lachsseiten mehr an Kunden, sondern spenden das Geld lieber an Sie und ihre Organisationen“, sagte Vorstandsmitglied Dirk Dejewski – und blickte in strahlende, zustimmende Gesichter.

Stolze 35 000 Euro schüttet die VR-Bank Neumünster aus

Stolze 35 000 Euro schüttete die Bank diesmal aus. Jeder Abgesandte bekam einen symbolischen Geldsack überreicht, den er gegen eine Überweisung von 2500 Euro auf das Vereinskonto eintauschen konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So erhielt der Kreisverband Neumünster des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 2500 Euro für sein Café Nimmersatt, das sich um gesunde Ernährung von Kindern der Mühlenhof- und der Vicelinschule kümmert.

Die Lebenshilfe Neumünster will mit der Spende Weihnachtsgeschenke und Freizeitaktivitäten für behinderte Jugendliche finanzieren, das Mehrgenerationenhaus Tungendorf es in nachhaltige Projekte wie das Reparaturcafé und das Hochbeet im Garten stecken, der Verband Schmerzlos Neumünster damit die Weiterbildung von Mitarbeitern der Selbsthilfegruppe für Schmerzpatienten bezahlen.

Stühle für die Obdachlosen in Neumünster

In der Obdachlosenhilfe der Diakonie Neumünster an der Gasstraße können nun endlich dringend benötigte Stühle für den Gruppenraum des Mittagstisches angeschafft werden. Der Förderverein des Friedrich-Ebert-Krankenhauses will im Bewegungsraum für psychisch kranke Kinder eine Kletterwand installieren.

Die Suchtkrankenhilfe des Blauen Kreuzes Boostedt plant mit dem Geld ein Begegnungswochenende mit den suchtkranken Menschen, der Bokhorster Posaunenchor möchte mit den Mitgliedern auf eine Freizeit fahren und dabei auch den finanzschwächeren Familien die Teilnahme ermöglichen.

Warme Kleidung für Helfer in Bad Segeberg

Die Bordesholmer Tafel braucht dringend ein neues Fahrzeug, um Lebensmittelspenden einzusammeln, und wird das Geld der Bank dafür verwenden. Die Freiwillige Jugend-Feuerwehr Hohenwestedt plant ein Zeltlager mit ihren jungen Mitgliedern, der Schleswig-Holsteinische Heimatbund in Bornhöved möchte mit dem Geld der VR-Bank die Kunstsammlung für das Heimatmuseum ergänzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Segeberger Tafel geben die Lebensmittelspenden seit Corona im Freien aus und sollen jetzt warme Kleidung bekommen. Der DRK-Ortsverein Klein Rönnau möchte gemeinsame Ausflüge mit seiner Seniorengruppe finanzieren, und der Landesverein für Innere Mission Schleswig-Holstein wird einen Bewegungs- und Entspannungsgarten für die Patientinnen und Patienten in Rickling einrichten.