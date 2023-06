VR Bank zwischen den Meeren: So lief das Fusions-Geschäftsjahr

Neumünster/Weißenhaus. Die VR Bank zwischen den Meeren blickt nach eigener Darstellung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. So konnte die Bank ihr Kundengeschäftsvolumen um zwei Prozent auf 7,3 Milliarden Euro steigern und ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von 30 Millionen Euro erzielen. Diese Zahlen teilte eine Sprecherin der Bank am Mittwoch mit. Zuvor hatten sich die Vertreter der VR Bank in Weißenhaus getroffen.

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 3,8 Milliarden Euro gehört die VR Bank nach eigenen Angaben zu den großen Genossenschaftsbanken Norddeutschlands. Die 19 Filialen der VR Bank zwischen den Meeren finden sich von Fehmarn bis Hohenwestedt und von Kaltenkirchen bis Schönberg. 455 Menschen arbeiten bei dem Geldinstitut.

VR Bank zwischen den Meeren: Wie hoch ist die Dividende?

„Unsere Mitglieder möchten wir an der guten Entwicklung beteiligen. Daher schlagen wir der heutigen Vertreterversammlung eine Dividendenzahlung in Höhe von vier Prozent vor“, so Co-Vorstandssprecher Lars Nissen. Die VR Bank zwischen den Meeren zählt rund 52 000 Genossenschaftsmitglieder.

Sein Vorstandskollege Dirk Dejewski ergänzte: „Der Kurs für das laufende Geschäftsjahr ist auch klar: Wir wollen weiter im Kundengeschäft wachsen.“ Ein großer Umbruch in der Finanzwelt, der auch an der VR Bank nicht spurlos vorbeigegangen sei und auch das laufende Jahr bestimme, sei der rasante Zinsanstieg.

„An größeren Standorten nutzen wir künftig gezielter die Chance, diese in der Region vor Ort mit den erforderlichen Kompetenzen auszustatten, zum Beispiel für die Gewerbe- und Firmenkundenberatung oder das Wertpapiergeschäft“, so Dejewski weiter.

Kontakt zur VR Bank zwischen den Meeren: Direkt-Filiale, Telefon, E-Mail

Lars Nissen ergänzte: „Aktive, regionale Marktbearbeitung und Kundennähe heißt für uns aber auch, außerhalb von Filialöffnungszeiten für unsere Mitglieder und Kunden erreichbar zu sein. Hierfür sorgen die 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Direkt-Filiale an den Standorten Lütjenburg und Neumünster.“ Sie sind standortunabhängig telefonisch, per E-Mail, Chat oder per Video-Beratung erreichbar. 

Die VR Bank zwischen den Meeren ist nach der Fusion mehrerer Genossenschaftsbanken entstanden. So schloss sich die VR Bank Ostholstein Nord/Plön mit der VR Bank in Neumünster (VR Bank zwischen den Meeren) zusammen.

Eigentlich wollten die Neumünsteraner mit Instituten in Husum und Handewitt zusammengehen. Doch diese Fusion platzte in letzter Minute. Das passte der VR Bank Ostholstein Nord/Plön ins Konzept. Sie war seit Jahren auf der Suche nach einem Partner. Nissen rief seinen Kollegen Dejewski an, der die Bank in Neumünster führte.

Sie kennen sich, seitdem sie 2002 gemeinsam die Bankakademie in Montabaur besuchten. Beide Vorstände wurden sich schnell einig. Mit den Ostholsteinern ging die ältere und größere Bank (gegründet 1860) mit den 1903 gegründeten Neumünsteranern zusammen.

KN