﻿Waldbühne Neumünster gibt mehr Gas als in den Vorjahren

Neumünster. Der neue Pächter bringt frischen Wind und ein angepasstes Konzept mit: Profi-Veranstalter Michael Sonnenberg ist in der neuen Saison für das Programm auf der Waldbühne Neumünster im Freibad zuständig. Die Termine bis Ende Juni stehen schon – und am Pfingstwochenende geht es los.

Zusammen mit den Stadtwerken Neumünster (SWN), die das Bad am Stadtwald am Hansaring betreiben, gibt Sonnenberg auf der Waldbühne ein bisschen mehr Gas als in den beiden Vorjahren. „Ich bin seit 33 Jahren als Veranstalter in Neumünster tätig. Zusammen mit den SWN habe ich ein Programm für die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner zusammengestellt. Wir machen das auch für die Stadt“, sagte Sonnenberg, als er das Konzept vorstellte.

Event-Location mit Biergarten-Flair in Neumünster

Er beschreibt es als „Event-Location mit Biergarten-Flair und Platz für mehr als 500 Gäste“. In der Regel ist die Bühne zwischen Pfingsten und September von donnerstags bis sonntags geöffnet. Dann gibt es jeden Tag Livemusik – mal rockiger, mal sanfter. Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Und auch die Kinder sollen nicht zu kurz kommen.

Neumünster: Ein Trick hilft Gästen mit Wohnmobilen 2022 durfte die Waldbühne Neumünster erst mit sechswöchiger Verspätung starten, weil es Probleme mit der Genehmigung durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gab: Die Übernachtungsgäste auf dem direkt benachbarten Wohnmobilstellplatz könnten sich von Musik und Partystimmung gestört fühlen. Erst ein Trick der Stadtwerke Neumünster umging die Lärmschutzvorschriften und löste das Dilemma auf: Während der Konzerte wurde der Womo-Stellplatz zum einfachen, kostenlosen Parkplatz deklariert. Dort können Pkw, aber eben auch Wohnmobile, kostenlos abgestellt werden. So soll es auch in der neuen Waldbühnen-Saison laufen. Badleiter Jonas Römer: „In der Regel wird man von Donnerstag bis Sonntagmorgen also kostenlos hier übernachten können – und darf sehr gern mitfeiern.“ Eine Ausnahme ist das Wochenende der Holstenköste (8. bis 11. Juni), denn da ist kein Betrieb auf der Waldbühne.

Der Biergarten öffnet donnerstags und freitags um 16 Uhr, sonnabends um 14 Uhr und sonntags um 12 Uhr; die Konzerte finden dann zu unterschiedlichen Zeiten statt. Die Eintrittspreise haben sich gegenüber den Vorjahren zum Teil deutlich erhöht, aber dafür werden auch andere Kaliber auf der Bühne präsentiert. Die Spanne der Preise reicht von zwölf bis 23 Euro. Donnerstags ist grundsätzlich freier Eintritt.

Am 26. Mai wird die Saison der Waldbühne im Freibad Neumünster eröffnet. Noch sind die Sonnenschirme zugeklappt. © Quelle: Thorsten Geil

Auftakt ist am Freitag, 26. Mai, mit einem Konzert der bekannten Neumünsteraner Band The Butlers (ab 20 Uhr, Eintritt zwölf Euro). Am Sonnabend treten das Elvis-Double Tom Miller um 15 Uhr (Eintritt frei) und die Schlagertruppe Jelfi & Band um 19.30 Uhr auf (14 Euro).

Pfingstsonntag und -montag sind für Besucher komplett gratis. Am Sonntag um 16 Uhr spielt das Duo Zeitgefühl, um 18.30 Uhr Misses Sunshine und um 20.30 Uhr The Wild Boyz. Am Montag treten die Michael-Weiß-Jazzband (16.30 Uhr) und der Sänger Marco de Maurice um 19.30 Uhr auf.

An den weiteren Wochenenden werden viele Genres bedient. So gibt es Akustik-Duos, Country, Partymusik und Coverbands, Sketche („Die Känguru Chroniken“), Oldies, Musical – und sogar ein Abend für Heinz Erhardt und Peter Alexander steht im Programm. Alle Termine gibt es online unter www.waldbuehne-nms.de. Dort kann man sich auch Karten sichern.

