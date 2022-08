﻿Wattenbek: Die ersten Luftfilter sind da – aber nicht für alle Klassenräume

Die Landschule an der Eider in Wattenbek und die Bordesholmer Grundschule sind in puncto Corona-Virenschutz gerüstet. Vorerst aber nur zum Teil: In 22 Klassenzimmern stehen jetzt mobile Luftfilter. Die restlichen 14 Räume werden fest installierte Filteranlagen erhalten. Aber das wird dauern.

