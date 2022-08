Neumünster. Eine Sache darf auf keinen Fall passieren: „Wir können uns nicht erlauben, im Januar eine ausverkaufte Veranstaltung zu haben und dann die Halle nicht heizen zu können“, sagt Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen Neumünster. Alarmiert durch die Entwicklung an den Gasmärkten und den Krieg in der Ukraine hat er reagiert: Die kleinere Holstenhalle 2 wird gerade an das Fernwärmenetz in Neumünster angeschlossen.

Das hat Dirk Iwersen kurzfristig in Auftrag gegeben. Die alte Gasheizung wird jetzt demontiert. Dasselbe würde er gern in der größeren Halle 5 machen, aber dort gibt es derzeit noch offene Fragen zu klären. Sie wird über Heizstrahler erwärmt, die von der Decke hängen, und das lässt sich technisch kaum machen, wenn dahinter Fernwärmetechnik steht.

Die meisten Holstenhallen hängen schon an der Fernwärme

Die große Halle 1, das angrenzende neue Forum, die Hallen 3 und 4 sowie das nagelneue Holstenhallen Congress Centrum Schleswig-Holstein (HCCSH) sind bereits an die Fernwärmeleitungen der Stadtwerke Neumünster (SWN) angeschlossen. Die Holstenhallen sind der größte Messestandort in Schleswig-Holstein und haben entsprechend hohe Verbräuche.

Spätestens seit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Juni die zweite Stufe des Gasnotfallplans für die Republik verkündet hat, ist klar, dass eine Messehalle wohl kaum noch beliefert würde, wenn das Gas rationiert werden muss. Privathaushalte, Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen sowie Firmen mit Systemrelevanz sollen auf jeden Fall versorgt werden.

Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen in Neumünster. © Quelle: Thorsten Geil

Also haben die Holstenhallen, eine 100-prozentige Tochterfirma der Stadt Neumünster, sofort neue Pläne gemacht. Iwersen: „Die Halle 2 sollte irgendwann ans Fernwärmenetz, aber das haben wir jetzt vorgezogen, um nichts zu riskieren.“

In der Ratsversammlung, die ihre Tochterunternehmen beaufsichtigt, ist es ohnehin Konsens, dass die klimaschonende Fernwärme ausgebaut werden soll. Die Stadt hat sich selbst das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Fernwärme (und Strom) liefern in Neumünster die Stadtwerke aus ihrem Kraftwerk an der Bismarckstraße. Es wird in Kraft-Wärme-Kopplung zu rund 70 Prozent mit dem Müll der Bürgerinnen und Bürger betrieben – verbrannt in den Kesseln der Thermischen Ersatzbrennstoffverwertungsanlage (TEV). Allerdings wird auch die Fernwärme 2023 für die meisten Kunden deutlich teurer, weil die SWN ihr Preismodell umstellen.

Den Umbau der Heizungsanlage in den Heizungskellern der Holstenhallen machen gerade Unternehmen aus der Region. Iwersen hat auch sofort Handwerksfirmen gefunden – anders als viele andere Kundinnen und Kunden. Aber da die Hallen immer möglichst auf das lokale und regionale Handwerk setzen, gab es jetzt auch kurzfristig freie Termine.

Die Explosion der Energiepreise wirkt sich in den Holstenhallen aber auch schon auf die Kosten der Veranstalter aus. „Wir haben die Preise leider nach oben anpassen müssen. Das ist bei uns immer ein variabler Bestandteil der Miete, und für jede Veranstaltung berechnen wir das individuell“, sagt Iwersen.