﻿Stadtspiel Neumünster: Kinder sollen das Weihnachtsfest retten!

Neumünster. In diesem Jahr veranstaltet das Team vom Dock.24 in Neumünster wieder ein Weihnachts-Stadtspiel für alle Kinder zwischen 5 und 14 Jahren. Die Stadtspiele des Dock.24 haben in Neumünster Tradition, und auch dieses Jahr haben sich die Organisatoren wieder eine tolle Geschichte ausgedacht. Am Sonnabend, 10. Dezember, können alle Kinder, die Lust haben, gemeinsam das Weihnachtsfest retten. Aber warum ist Weihnachten eigentlich in Gefahr?

Auch der Weihnachtsmann liebt die Weihnachtszeit. Beim Punschtrinken an einem Stand fällt ihm eine riesige Zuckerstange auf den Kopf. Ab dann ist der Weihnachtsmann wie ausgewechselt – er will das Fest absagen und schmeißt seine Elfen aus der Fabrik, in der die Geschenke hergestellt werden. Was die Elfen nicht ahnen: Mit der überdimensionalen Zuckerstange ist dem Weihnachtsmann ebenfalls ein Schlechte-Laune-Zauber auf den Kopf gefallen.

Weihnachts-Stadtspiel Neumünster: Wie kann das Fest gerettet werden?

Um das Weihnachtsfest zu retten, muss nun der Schlüssel für die Fabrik gefunden werden, den der Weihnachtsmann an einem unbekannten Ort versteckt hat. Außerdem muss natürlich ein Gute-Laune-Zauber her, damit der Weihnachtsmann auch wieder Lust hat, zu arbeiten. Die Zutaten dafür müssen gesammelt und zusammengebraut werden. Dafür brauchen die Elfen und der Grinch möglichst viele Kinder aus Neumünster, die ihnen helfen.

Weihnachten in Gefahr: Das Rentier versucht dem Elfen das letzte Geschenk zu klauen. © Quelle: Stadt Neumünster

Alle Informationen zum Weihnachts-Stadtspiel Neumünster

Für eine bessere Übersicht bitten die Veranstalter um eine Anmeldung, diese sei aber nicht zwingend notwendig. Wer teilnehmen möchte, kann am Sonnabend, 10. Dezember, um 11 Uhr zum Pavillon auf dem Weihnachtsmarkt kommen. Das Weihnachts-Stadtspiel findet im Bereich des Weihnachts- und des Wochenmarktes statt. Die Kinder werden in kleine Gruppen aufgeteilt. Das Stadtspiel dauert etwa 2 Stunden und ist kostenlos. Am selben Tag gibt es ebenfalls im Pavillon kleine Bastelaktionen für Kinder – hier ist für jeden was dabei.